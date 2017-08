El juicio oral contra Amado Boudou comenzará el 3 de octubre

El juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou y otros imputados por el escándalo de la supuesta apropiación de la ex Ciccone Calcográfica comenzará el 3 de octubre próximo, según resolvió ayer el Tribunal Oral Federal Nº4 de la Capital Federal, que llevará adelante el proceso.

Boudou y el resto de las partes fueron citados para el 1º de septiembre para notificarse personalmente de la resolución que fija la fecha de inicio del debate a cargo de los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez.

Serán los mismos magistrados que, el 27 de septiembre, comenzarán a juzgar al ex ministro de Planificación Julio De Vido por su supuesta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 51 personas.

El caso Ciccone investiga si Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y el ex titular de la firma The Old Fund Alejandro Vandenbroele se quedaron con el 70 por ciento de la mítica imprenta para hacer negocios con el Estado.

También fueron acusados de la maniobra el ex cofundador y dueño de la imprenta Nicolás Ciccone y los otrora funcionarios de Afip Rafael Resnick Brenner y del Ministerio de Economía nacional Guido Forcieri.

La causa investiga si Boudou (cuando era ministro de Economía) y Núñez Carmona adquirieron, a través de The Old Fund y de Vandenbroele, el paquete mayoritario de la ex Ciccone y si consiguieron que la Justicia —previa conformidad de la Afip— levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la administración pública nacional.

En ese sentido, una versión surgida en las últimas horas indicó que Vandenbroele habría realizado contactos con el gobierno nacional y una fiscalía para presentarse como un imputado colaborador.

A criterio de su ex esposa, Laura Muñoz, la primera en asegurar públicamente que su marido era el testaferro de Boudou, el padre de sus hijas teme ir preso y por eso busca alguna salida (ver aparte).

Precisamente, Muñoz ya fue incluida en la lista de testigos a ser convocadas en el debate oral que comenzará el 3 de octubre, donde —además— se dispuso una lista de diligencias y pedidos de informes en el marco de la instrucción suplementaria antes del debate.

El tribunal habilitó como testigo a Guillermo Capdevila, quien era director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a fines de 2010, cuando la Afip le pidió a Boudou que opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone.

También se habilito la indagatoria de Agustina Seguín, la ex mujer de Boudou que fue sobreseída junto al ex vicepresidente en el juicio oral por falsificación en los papeles de un auto (ver aparte).

El tribunal interrogará a Graciela Cristina Ciccone y Guillermo David Reinwick, el cuñado de Nicolás Ciccone que contactó a Núñez Carmona, amigo de Boudou e imputado en la causa, cuando la empresa de su familia se iba a la quiebra.

Los jueces también hicieron lugar a las citaciones de Fabián Carosso Donatiello, el abogado argentino que figuraba como inquilino de un departamento del ex ministro en Puerto Madero, y Guadalupe Escaray, prima hermana de Vandenbroele, ex novia de Núñez Carmona y quien durante la gestión de Boudou en la Ansés fue nombrada jefa regional de ese organismo en Mar del Plata.

A la lista de testigos se agregan el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon y la abogada Silvana Martínez, quien fue funcionaria de la Inspección General de Justicia y ahora trabaja para la diputada del GEN Margarita Stolbizer.