El gobierno ratifica su intención de extender la edad para jubilarse

Con un sumo esfuerzo por aclarar que "no hay un proyecto" oficial consolidado, tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el director ejecutivo de la Ansés, Emilio Basavilbaso, dejaron en claro ayer que el gobierno busca extender la edad jubilatoria, aunque lo plantearon como una opción con adhesión de manera "voluntaria".

"El Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años se debata el régimen previsional argentino. Eso es todo por el momento. Pero sí está la intención de analizar las modificaciones al sistema", sostuvo.

En ese sentido, Peña, aseguró que "no hay ningún proyecto" para modificar la edad jubilatoria, aunque aclaró que la ley de Reparación Histórica que impulsó el Gobierno y sancionó el Congreso dispone la creación de una Comisión de Notables, que deberá ocuparse de debatir una propuesta sobre el futuro del sistema previsional.

Para Basavilbaso "lo ideal" sería que, como ocurre en otros países, la edad de retiro sea "voluntaria". Hoy en Argentina es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, pero la intención oficial es que sea de 63 y 67 respectivamente, aunque ese límite podría extenderse.

Según Basavilbaso, la intención "es darle la posibilidad de seguir trabajando a aquellas personas que quieran hacerlo".

Actualmente, entre 300 mil y 320 mil personas se jubilan cada año, pero hay otras 50 mil que siguen trabajando, pese a cumplir la edad legal, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, el año pasado el 20 por ciento de los hombres con jubilación ordinaria tenía 67 años o más al momento de retirarse; de las mujeres, un 17 por ciento tenía 70 años.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se mostró a favor de una reforma previsional y reconoció que la edad jubilatoria es una de las variables a discutir, porque los que siguen trabajando "lo hacen en negro", y "en la mayoría de los casos, lo hacen porque la jubilación está muy por debajo de lo que percibía como salario".

En tanto, desde la oposición massista advirtieron que van a "rechazar cualquier intento del gobierno de aumentar la edad jubilatoria o de privatizar el sistema".

El ministro de Gobierno garantizó que "no hay ninguna razón para tener miedo. No hay nada inminente. No hay ninguna cosa que se vaya a hacer unilateralmente".