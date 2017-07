El gobierno mete más presión para que Diputados vote el desafuero a De Vido

El gobierno respaldó ayer el pedido de desafuero del diputado kirchnerista Julio De Vido, tras el requerimiento fiscal de detención que pesa sobre el ex ministro de Planificación, al advertir que el Congreso "no es una guarida", en tanto sostuvo que el rechazo del Frente para la Victoria a esa solicitud responde al "modelo de la vieja política".

El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó el anticipado rechazo de la bancada kirchnerista al eventual pedido de desafuero de De Vido y aseguró que esa postura responde al "modelo de la vieja política, lo que la gente no quiere".

Además, Garavano confirmó que si el juez Luis Rodríguez accede a la solicitud del fiscal Carlos Stornelli de desafuero del ex funcionario, en el marco de una causa por presunto desvío de fondos de la mina de Río Turbio, los legisladores macristas "van a acompañar" esa solicitud.

Tras el rechazo del bloque del FpV, que preside Héctor Recalde, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos advirtió que ese "es el modelo de la vieja política, lo que la gente no quiere".

"El kirchnerismo, en esto, sigue atado a cuestiones del pasado, por un lado de violencia política y, por otro, de protección frente a las investigaciones de hechos de corrupción y de ataques a la Justicia cuando avanza sobre personas ligadas a ese espacio", apuntó el funcionario.

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, señaló que "el Congreso nacional no es una guarida" sino "el espacio en que están los representantes del pueblo".

"De Vido está mencionado directamente e investigado en 21 causas en la OA, incluso hay varias presentaciones que realizó el interventor de Río Turbio al mismo tiempo de las denuncias judiciales que él hizo", completó Alonso.

Evidencia

Tras el pedido de Stornelli de arresto a De Vido en una causa por el desvío de más de 26 mil millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio, la funcionaria dijo "esperar" que el juez Rodríguez "ratifique, porque sinceramente hay más que evidencia suficiente".

"Hay mucho argumento y fundamentación para que el fiscal haga el pedido al juez, y después superar cómo se ordena en los bloques de la Cámara de Diputados", manifestó.

Desde el kirchnerismo, el precandidato a diputado nacional por Santa Fe de Unidad Ciudadana Agustín Rossi sostuvo que el pedido de desafuero de De Vido es una maniobra "política" que forma parte de la "campaña electoral".

Para Rossi, "que Stornelli, que había sido jefe de Seguridad de Boca cuando Macri era presidente, pida la prisión preventiva para un diputado, sin ni siquiera atender a la instancia previa, que es la indagatoria, y que Macri sea el primero que haya salido a apoyar, tiene un único objetivo", que, según dijo, es "tratar de ver cómo hacen para frenar el creciente aumento en las encuestas de Cristina Fernández".

El ex ministro de Defensa planteó que "el gobierno no puede hablar de economía ni de muchísimas cosas porque no tiene ningún dato positivo como para mostrar, y entonces intenta construir nuevos escenarios para desviar la atención del conjunto de los argentinos".

Al respecto, consideró que Macri "tendría que mantener una prudente distancia" del resto de los poderes del Estado debido a que "es el presidente de los argentinos".