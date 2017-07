El dólar sigue su carrera y el presidente Macri pide no preocuparse

El dólar continuó ayer su escalada y trepó hasta los $17,18 promedio para la venta en la city porteña. La demanda no afloja y tracciona una devaluación que ya lleva más de una semana. El presidente Mauricio Macri pidió que "los argentinos no se preocupen por el dólar".

En medio de una fuerte dolarización de carteras por parte de los inversores y de una demanda del público minorista que tiene excedentes, la divisa trepó 46 centavos en la última semana de junio, y acumuló un incremento de 77 centavos en sólo siete jornadas operativas.

El dólar mayorista también cotizó con tendencia alcista al lograr un avance de 13 centavos, hasta $ 16,93. Operadores señalaron que a lo largo de la rueda se registró un bajo nivel de negocios como consecuencia de la ausencia de actividad en el mercado norteamericano.

"La importante magnitud de la suba del dólar se resalta por el hecho de que en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio aumentó treinta centavos respecto a los valores anotados el viernes pasado, una circunstancia que sigue poniendo en foco la situación del dólar en el corto plazo", mencionó el corredor Gustavo Quintana.

La proximidad de las elecciones primarias impulsaron desde fines de junio la demanda de divisas, hecho que coincidió con la altura del año, en la que se cobra el medio aguinaldo, una baja en la oferta y la cercanía de las vacaciones de invierno.

El dólar se encuentra cerca del tope del precio estimado por los analistas especializados, ya que según datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza la autoridad monetaria entre economistas de la city se esperaba para el segundo semestre un tipo de cambio entre los $16,10 y los $17,40.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que "era previsible" dentro de las pautas presupuestarias un aumento del dólar y rechazó la "especulación" con "el discurso de la bicicleta financiera".

"Los argentinos no están pendientes del tipo de cambio porque hay esta flexibilidad necesaria, y esto destierra todo el discurso sobre las bicicletas financieras, justamente porque no hay seguro de cambio", argumentó el ministro coordinador.

El presidente Mauricio Macri pidió ayer que "los argentinos no se preocupen por el dólar" y, en cambio, llamó a mirar cómo "bajar la inflación".

El dólar flota, el peso se hunde

"El dólar flota: sube y baja, hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba, no me preocupa, esto beneficia a las economías regionales, a la generación de empleo; si sucede es porque hace a un equilibrio en la economía, no hay de qué preocuparse", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Cadena 3, el jefe de Estado intentó tranquilizar a la población, aunque reiteró que "por lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecerles a los argentinos productos de calidad y más barato".

"El Banco Central tiene muchísimas reservas, mucho más de lo que tenía hace 18 meses", remarcó el mandatario.

Con la nueva escalada, el peso acumula una devaluación del 75 por ciento desde que Mauricio Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015, cuando el valor oficial era de 9,82 pesos. A pocos días de llegar al gobierno, una de las primeras medidas económicas que tomó Macri fue la liberación del mercado cambiario. En ese momento, dijo que la megadevaluación no impactaría en los precios porque ya estaban fijados al precio del dólar paralelo, de 14,55 pesos. Sin embargo, la inflación general (en alimentos y tarifas fue mucho mayor) acumuló 40 por ciento en 2016 y va camino al rango de 22 por ciento al 25 por ciento en 2017.