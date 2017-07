El dólar no para y el gobierno espera que liquide el campo

El dólar marcó un nuevo récord y acumuló ocho jornadas consecutivas con aumentos, ante una firme demanda y una débil oferta. La divisa norteamericana saltó 22 centavos y se vendió a $17,40, en un mercado financiero muy atento a los vaivenes preelectorales. Ante este nuevo máximo histórico varios economistas minimizaron el alza al sostener que "todavía no es para preocuparse", aunque consideraron que "quizás subió demasiado rápido".

Algunas entidades financieras llegaron a ofrecer la moneda norteamericana a $17,45 y $17,50, pero según el promedio que realiza el Banco Central finalizó a $16,96 para la compra y a $17,40 para la venta.

"La tasa de ajuste del tipo de cambio no tiene por el momento competencia con otras inversiones en moneda doméstica y en consecuencia agudiza el trasvasamiento de pesos a dólares, generando una presión significativa sobre los precios que reaccionan con subas que realimentan la demanda, en un proceso de ajuste que muestra por ahora un final incierto", mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

Operadores señalaron que ayer se volvió a registrar una débil oferta, mientras la demanda se sostuvo en un firme nivel, lo cual renovó la presión sobre el dólar. Un dato no menor es que el lunes se conoció una nueva baja en la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador de casi 33 por ciento con relación al mismo período del año pasado.

"Se esperaba más respuesta de los exportadores en general, ya que venían postergando sus liquidaciones; arrancaron vendiendo cuando el dólar había pasado ya la marca de $ 17,05 en los primeros tramos del mercado pero se retiraron al ver que no paraba la suba, que llegó a un máximo de $17,17, debido a que volvieron los demandantes de la divisa para seguir tomando coberturas en moneda extranjera para sus exposiciones en pesos", explicó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Aun así, la combinación de subas de precios en Chicago y el aumento del dólar movilizaron los negocios agrícolas en el mercado de Rosario. La Bolsa de Comercio informó que la soja cerró a 4 mil pesos y hubo fijaciones de precios a unas 700 mil toneladas.

El economista Fausto Spotorno subrayó que la suba del dólar "no es para preocuparse" y argumentó que es "muy marginal y casi no se va a trasladar a precios". Enfatizó que "el tipo de cambio no está fuera de lo que se hubiese esperado para esta época del año, es un activo financiero con volatilidad".

Por su parte, el economista Rodolfo Santángelo dijo que el dólar a 15 pesos "era ridículo", pero admitió que "quizás subió demasiado rápido" a más de 17 pesos.

La Fundación Mediterránea también analizó el alza de la divisa norteamericana y consideró que la suba del dólar poco tiene que ver con la teoría electoral que circula.

"Desde la cuarta semana de junio, cuando se estaban cerrando las listas de los candidatos, el precio del dólar contra el peso subió 5,5 por ciento. Hay quienes rotulan este comportamiento como efecto Cristina, pero si hubiera tanto temor por el efecto negativo sobre la economía de esta postulación el precio de las acciones bursátiles tendría que haberse derrumbado, y ha ocurrido lo inverso, ya que el índice Merval ha subido casi un 7 por ciento desde entonces", expresaron.