El dólar no para y echan a un director crítico del Banco Central

La demanda incesante llevó al dólar a un nuevo récord en el mercado mayorista, que se trasladó a la pizarras de la city porteña, donde cerró a 17,85 pesos, y al circuito paralelo, en el que la divisa llegó a 18,45 pesos. En medio de este nerviosismo y la tensión cambiaria que lleva ya más de un mes, el gobierno echó a un director del Banco Central por cuestionar la efectividad de la política que lleva adelante su presidente, Federico Sturzenegger (ver aparte).

El gobierno le agregó así una cuota de incertidumbre política a un mercado que no oculta su avidez por cubrirse y realizar en dólares las ganancias obtenidas en la bicicleta financiera.

"La proximidad del fin de mes puede comenzar a influir en la demanda y alimentar una corriente compradora que ya se instaló con fuerza en el mercad,o justificando un avance inesperado de la moneda norteamericana", expresó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

El dólar mayorista avanzó 14 centavos a 17,64 pesos, en una jornada en que se negociaron 491 millones de dólares en el mercado de contado (spot). "Al comenzar la última media hora del mercado las ofertas quedaban a $17,59, en un escenario más tranquilo, pero en los minutos finales reapareció una mayor demanda que llevó la cotización hasta un máximo de la jornada en $17,64", amplió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Dolarmanía

Quintana completó que "la demanda por cobertura y para atender compromisos externos se instaló con fuerza en el mercado, ejerciendo una presión sobre los precios, que escalaron posiciones en forma progresiva".

Operadores estimaron que la suba se dio ante una persistente demanda para dolarizar carteras que no fue equilibrada por oferta de entidades financieras oficiales.

Se trató, de ese modo, del sexto avance seguido de la moneda norteamericana en el Mercado Unico y Libre de Cambios (Mulc).

Según un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), desde hace tres meses se registra un crecimiento de la demanda bruta de dólares, que se explica principalmente por la mayor demanda de divisas de los grandes jugadores.

"En junio las compras de billetes totalizaron u$s 2.370 millones y fueron concretadas por unos 780.000 clientes; pero las transferencias brutas al exterior sin informar el destino específico totalizaron u$s 1.568 millones y fueron efectuadas por 1.650 clientes, con un 85 por ciento de las compras por operaciones superiores a u$s 5 millones", dijo.

El centro de estudios opina que este movimiento "es una señal de que el negocio de valorización en pesos se va agotando debido al volumen de vencimientos que alcanzan las Lebac".

El gobierno volvió a minimizar el aumento del dólar y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que "no hay motivos para preocuparse" por esa cuestión. Sin embargo, echó del directorio del Banco Central a Pedro Biscay —el único miembro de ese organismo que tenía acuerdo del Senado— por criticar la política monetaria del titular de la entidad, Federico Sturzenegger.

El funcionario desplazado había asegurado que el dólar subía porque el mercado no creía en el éxito de la política antiinflacionaria del ex funcionario de Fernando de la Rúa y que la estrategia del organismo monetario se estaba "mordiendo la cola".

La dolarización de carteras impulsa la inflación, complica el mercado inmobiliario y ahora está obligando a los bancos a elevar las tasas de los plazos fijos.

Pero alienta a los empresarios del agronegocio a vender. En el mercado de granos Rosario las fábricas locales ofrecieron $4.400 por tonelada de soja disponible, $100 más que el miércoles pasado.