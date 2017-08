El Banco Central ya perdió u$s 720 millones en su pelea con el dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió ayer 208 millones de dólares para abastecer la incesante demanda de divisas por parte de grandes, medianos y pequeños inversores. La autoridad monetaria ya desembolsó u$s 720 millones desde fines de julio, cuando decidió intervenir para contener la corrida cambiaria y evitar que la cotización de la moneda estadounidense supere los 18 pesos. A duras penas, el objetivo se cumplió ayer en la city porteña, aunque en un ambiente de gran tensión. La autoridad monetaria mantuvo en niveles altos la tasa de interés de referencia, mientras que el presidente Mauricio Macri intentó tranquilizar: "A la Argentina no le faltan dólares".

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios ayer en el segmento minorista. En las casas de cambio de Rosario se mantuvo a $18,15.

El BCRA vendió u$s 208 millones y en dos días desembolsó u$s 373 millones. La intervención es necesaria para que no se dispare el precio de la divisa, frente a una sostenida demanda de billetes.

El presidente Mauricio Macri trató de minimizar la corrida y aseguró que "a la Argentina no le faltan dólares, ya que el Banco Central tiene casi 50 mil millones de reservas".

En realidad, el grueso de las reservas es producto del endeudamiento en el mercado internacional, lo que achica el margen para parar una corrida con dólares genuinos. De hecho, el ingreso de dólares de la deuda apalancó el enorme atesoramiento y fuga de divisas durante el último año y medio.

La fuga

Esta tendencia se aceleró en 2017. Sólo en el primer semestre, la fuga de divisas por atesoramiento se ubicó en 7.677 millones de dólares, con un incremento del 28 por ciento respecto de igual período de 2016. En julio el aumento de los depósitos en dólares fue del 83 por ciento en relación al mismo período del año anterior.

Según un informe del Ceso publicado a fines de julio, a la persistente compra de dólares minorista se sumó desde hace tres meses un crecimiento de la demanda de divisas de los grandes jugadores. "En junio de 2017, las compras de billetes totalizaron u$s 2.370 millones, nivel similar al observado desde enero de 2017 y fueron concretadas por unos 780.000 clientes", señaló.

Y aclaró que "al observar la demanda de divisas, las transferencias brutas al exterior sin informar el destino específico totalizaron u$s 1.568 millones, y fueron efectuadas por unos 1.650 clientes, con un 85 por ciento de las compras por operaciones superiores a u$s 5 millones".

Canilla verde

En las últimas diez jornadas la entidad que conduce Federico Sturzenegger intervino en cuatro oportunidades para fortalecer la oferta de divisas. El lunes desembolsó 165 millones de dólares; el jueves pasado 40 millones y el viernes 28 de julio 300 millones.

En la jornada de ayer se negociaron 654 millones de dólares en el mercado de contado y 468 millones en el Rofex, donde el contrato a diciembre de 2017 subió a 19,365 pesos, 0,36 por ciento.

Como muchos bancos restringen informalmente la venta de divisas por montos superiores a 10 mil dólares, en una restricción que durante el gobierno anterior la oposición denominó como cepo, el precio de la moneda estadounidense también crece en el mercado ilegal, donde el dólar cotizó a 18,40 pesos.

"Como está pasando últimamente, los operadores están del lado de la demanda, ya que la poca exportación cerealera que se está liquidando no alcanza para cubrir lo que solicitan los bancos, empresas e inversores que están transfiriendo sus activos en pesos a otros dolarizados", dijo el corredoer Fernando Izzo.

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli consideró que el gobierno "está en una trampa" cambiaria. "Si sube la tasa profundiza el retraso cambiario y la entrada especulativa de capitales, y si la baja va a tener más presión en el tipo de cambio, con más demanda de dólares", sostuvo.

El alza del dólar y los pronósticos de deterioro de la cosecha estadounidense sostienen la cotizacion de la soja en el mercado local, que ayer se negoció, en buena cantidad, a $4.400 por tonelada.

Tras la intervención de ayer en el mercado de cambios por parte del BCRA, las reservas cerraron en 48.982 millones de dólares, una disminución de 98 millones respecto al día hábil anterior.