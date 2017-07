Duro cruce entre el PRO y el massimo por "espionaje" de un correo privado

La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, y la diputada del PRO Silvia Lospenatto protagonizaron ayer un fuerte cruce luego de que se difundiera en el recinto el contenido de un correo electrónico privado del massismo, que denunció que es víctima de "espionaje" por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al tomar la palabra en el recinto, donde se trataba el proyecto de exclusión de Julio De Vido, Camaño solicitó un apartamiento de reglamento para someter a votación dos iniciativas vinculadas a la plataforma electoral del frente 1País, de quita del IVA a alimentos de la canasta básica y a los servicios de gas y energía para familias y las pymes.

Consternada, Lospenatto contestó que la sesión había sido convocada para "tratar la exclusión del diputado De Vido" de la Cámara y no para "hacerle la campaña a (Sergio) Massa y al Frente Renovador".

"Nosotros no vamos a acompañar este apartamiento porque esta maniobra deliberada de transformar al recinto en un eje de campaña no lo vamos a permitir. Vinimos a tratar la exclusión del diputado De Vido, no a hacerle la campaña a Massa y al Frente Renovador", sostuvo.

Acto seguido, la diputada macrista reveló el contenido de un correo electrónico que —aseguró— "andaba dando vueltas por las redes" y que ventilaba la aparente estrategia del massismo para "sacar algo de rédito político" de la sesión sobre De Vido.

"Bajemos todos 11.15 para demostrar que sin nosotros no se sesiona en esta casa. ¿Cómo hacemos ya que no vamos a ganar la votación para quedarnos y sacar algo de rédito político? Entonces propongamos nuestros ejes de campaña. Después decía que a las 12.30 se iban a ir a una conferencia de prensa", sostuvo Lospenatto.

Furiosa ante los dichos de la legisladora oficialista, Camaño desmintió el supuesto chat y llamó "filibustera" a la diputada macrista: le recordó además que el presidente Mauricio Macri "juró procesado por espía" y advirtió por posibles maniobras de espionaje sobre la oposición.

"Le recuerdo que su presidente juro procesado por espía. Le recuerdo porque veo que usted espía chats. Además, miente. Le pido presidente que usted se haga cargo ya de mi teléfono y lea las conversaciones que he tenido durante el día y diga donde está lo que acaba de decir la filibustera diputada Lospenatto", arremetió Camaño dirigiéndose al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.

Poco después, los diputados del Frente Renovador Felipe Solá, José Ignacio De Mendiguren y Alejandro Grandinetti denunciaron que eran víctimas de "espionaje", tras reconocer que el correo contenía "lineamientos internos de trabajo de Sergio hacia su equipo".