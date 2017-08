Crece la deuda y la fuga de capitales

La deuda emitida por el gobierno nacional, las provincias, los municipios y las empresas superó los u$s 100.000 millones desde diciembre de 2015. En ese mismo período la fuga de divisas se acercó a los u$s20.000 millones, según un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (Umet). En lo que va del 2017 la emisión de nueva deuda de estos sectores sumó u$s 35.000 millones y acumuló 100.082 millones desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, equivalente al 20 por ciento del PBI. Según el reporte de la Umet, este año el Tesoro deberá destinar unos 8.465 millones de dólares para el pago de intereses, y las provincias otros 905 millones. Desde diciembre de 2015, si a las emisiones totales del Tesoro en moneda extranjera por u$s 43.973 millones se le adicionan las Letes en la misma moneda, el total asciende a los u$s 59.312 millones. El documento contiene otro punto vinculado a la fuga de capitales. En el primer semestre de este año se fugaron u$s 7.678 millones, cifra que supera a la de igual período del 2016 en un 28 por ciento y a la de igual período del 2015 en un 152 por ciento. Si a esto se le adicionan los u$s 9.951 millones fugados bajo ese concepto en el 2016 se obtiene que desde diciembre de 2015 han salido del país divisas por 19.653 millones.