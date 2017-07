Con críticas al gobierno, la oposición inauguró la campaña para las Paso

La campaña electoral arrancó con todo. El inicio oficial de la actividad proselitista produjo ayer un "superviernes" con los principales candidatos de la oposición entregando las primeras señales de las estrategias para imponerse en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, una compulsa que configurará el mapa del poder para 2019.

La primera en arrancar fue Cristina Fernández de Kirchner, con un acto en la ciudad de Mar del Plata. Un rato más tarde salió a la cancha el postulante de 1País, Sergio Massa, con un mitin en Tigre. Luego fue el turno de Florencio Randazzo, quien presentó el frente Cumplir en la ciudad bonaerense de Bolívar. El Frente de Izquierda (FIT), encabezado por los precandidatos Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, hizo lo propio con una caminata por el municipio de San Martín. Todos coincidieron en un pesimista diagnóstico sobre el rumbo del país.

La ex presidenta, precandidata a senadora nacional en Buenos Aires por Unidad Ciudadana, se mostró en el escenario del teatro marplatense Radio City junto a ciudadanos perjudicados por la situación económica y llamó a votar "en defensa propia" para enviar un mensaje al gobierno de Macri y "parar tanto dolor y sufrimiento".

"No estamos pidiendo que me voten a mí, ni a los que están atrás mío, sino que se voten a ustedes mismos, en defensa propia", proclamó.

"No hay mejor defensa que el ejercicio del voto ciudadano. Ese voto va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento; un voto que todos sabemos que tiene que ser un voto en defensa propia, un voto útil para las grandes mayorías", enfatizó Cristina, acompañada por su segundo en la fórmula, el ex canciller Jorge Taiana, y la primera de la lista a diputado, Fernanda Vallejos.

Miles de marplatenses escucharon el discurso de la ex presidenta en las puertas del teatro. Otra gran cantidad de personas lo hizo frente a la pantalla montada en la céntrica esquina San Martín y San Luis.

Durante la previa, no faltaron en los alrededores del teatro los puesteros, vendiendo desde remeras con la cara de la ex presidenta, pines y banderas argentinas con el rostro de Cristina y frases como "Unidad Ciudadana-Vamos a Volver".

Massa y Margarita Stolbizer, precandidatos a senador del frente 1País, volvieron a cuestionar en sus respectivos discursos "el verso de la grieta" y centraron su discurso en la economía y la seguridad.

"Invito a los argentinos a terminar con esta vergonzosa contradicción en la que nos quieren poner: nos dicen todo el tiempo que Argentina está sometida a tener que elegir entre un gobierno de ladrones o un gobierno para ricos. El verso de la grieta", afirmó Massa desde un escenario bajo, estilo 360 grados.

En tanto, Stolbizer señaló que el frente 1País está "dispuesto a poner un muro infranqueable ante la posibilidad de un ajuste que empiece con flexibilidad laboral" y pidió "reconocer que la única grieta que existe es la grieta social".

En el ring

Desde un escenario montado en centro del Complejo República de Venezuela de Bolívar, que simuló un ring de boxeo, Randazzo se subió a la pelea con un fuerte mensaje en el que cuestionó la "soberbia" y la "obsecuencia" en el kirchnerismo, reclamó a Macri un "urgente cambio la política económica" y advirtió que buscará "ser gobierno en 2019".

"Tenemos rebeldía. Nos rebela la soberbia, nos rebelan los jefes y la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este gobierno insensible", sostuvo Randazzo, y agregó: "Queremos construir una posición seria, firme y amplia. ¡Pero no nos conformamos con ser oposición sino que queremos ser gobierno en 2019 para ser una alternativa!".

Además, en un mensaje que dirigió directamente a Macri, el ex ministro insistió en que "en estos 18 meses no tomó una sola decisión política a favor de la gente", y reclamó: "No existe política económica si la gente no está adentro, por eso le pedimos que urgente cambie la política económica porque está destruyendo la Argentina".

Tras el desalojo de los trabajadores despedidos de la planta de Pepsico en Florida, Pitrola y Del Caño modificaron el escenario de su presentación y pusieron primera para la campaña con una recorrida por la peatonal del municipio de San Martín, con duras críticas a Cambiemos, pero también dirigidas al massismo y el kirchnerismo.

"El macrismo, junto a los diputados, gobernadores e intendentes del FpV-PJ y del massismo, sigue avanzando con su plan de ajuste", sostuvo Del Caño, y recordó que "sin el apoyo de todos estos sectores, Cambiemos jamás podría haber conseguido las leyes de entrega que salieron del Congreso nacional".