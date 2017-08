CFK: "En el gobierno están muy insensibles"

La primera precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, tildó ayer a los miembros del gobierno nacional de "insensibles" y les pidió "no ser arrogantes", al tiempo que aseguró que, "cuando se desatan las crisis en la Argentina, las cosas empeoran para los que menos tienen, no para los profesionales".

Durante un acto en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, la ex mandataria consideró que "en el gobierno están muy insensibles y deben ver estas cosas, despojarse, no ser arrogantes", porque "ya han transcurrido casi dos años de gestión y no hay más excusas".

"Necesitamos que las cosas vayan bien. Cuando se desatan las crisis en la Argentina, las cosas empeoran para los que menos tienen, no para los profesionales", enfatizó.

Cristina también le respondió al presidente Mauricio Macri al advertir que en su espacio no quieren "que le vaya mal al gobierno" sino que "el gobierno deje de hacer las cosas mal, que es algo muy distinto".

"El presidente dijo que queríamos que le fuera mal para volver al poder. Está equivocado. No queremos que le vaya mal al gobierno, queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto", sostuvo.

En su mensaje, Cristina insistió en que, "cuando a un gobierno le va mal, no les va mal a los ministros sino a la gente". Y resaltó: "Nunca vamos a esperar que les vaya mal a nuestros compatriotas".

Asimismo, la ex jefa del Estado les pidió a los ciudadanos que "den un mensaje con su voto" para que el "gobierno advierta que debe modificar el rumbo económico".

"En esto soy absolutamente bilardista y el resultado es malo", afirmó Cristina, en referencia a la idea del ex entrenador de la Selección Carlos Bilardo, quien siempre sostuvo que lo más importante en un partido de fútbol es ganar.

"Pensaban que estas políticas iban a dar otros resultados, que iban a venir las inversiones porque representaban una idea diferente a la nuestra. Es algo válido. Pero, cuando ya transcurrieron casi dos años de gobierno, no puede haber más excusas", exclamó.