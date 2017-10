Cavallo dijo que el plan de Mauricio Macri es igual al suyo

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo consideró que existe "gran coincidencia" entre la economía del gobierno de Mauricio Macri y la de los 90, y sostuvo que "todos los que están en el gobierno trabajaron conmigo".

Además, destacó que tanto a este gobierno como al de Carlos Menem los enlaza una "moneda estable y una economía con baja inflación".

"En los 90 pasamos de una economía cerrada, igual que la que heredó Macri, y la transformamos en una abierta. Por eso vinieron tantas inversiones y hubo ocho años consecutivos de crecimiento vigoroso, a tasas del 8 por ciento y 9 por ciento, con inflación prácticamente en cero", sostuvo Cavallo, en declaraciones publicadas por el matutino El País, de España.

En tanto, el ex ministro se mostró partidario de realizar un ajuste del gasto público: "Si lo posterga le puede explotar en sus propias manos. Macri quiere realmente resolver el problema de los argentinos, mientras que los Kirchner tenían como único objetivo el poder perpetuo, y el dinero".

El economista subrayó que al gobierno "lo veo muy orientado" y consideró que la Argentina "debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2015. Lo primero que hizo Macri fue anunciar que Argentina volvía al mundo. Ahora bien, heredó desequilibrios enormes en la economía, de los cuales la población no era y no es consciente".