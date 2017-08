Bonafini insiste en que no irá a Tribunales

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, avisó ayer que no irá a la Justicia a declarar por supuestos delitos en el marco del plan de viviendas Sueños Compartidos. Y volvió a descargar culpas en otras personas, como el ex apoderado de esa organización Sergio Schoklender, a quien acusó de "afanar todo lo que quería".

La citación fue ordenada por el juez en lo Penal Económico Diego García Berro para el 25 de octubre próximo por el presunto desvío de 46,1 millones de pesos de aportes jubilatorios de empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que nunca habrían sido depositados en la Ansés.

Un año atrás, Bonafini rehusó ir a Tribunales por la causa central ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, lo que generó un gran escándalo que incluyó una orden de captura y culminó con el magistrado concurriendo a la sede de las Madres, donde la dirigente se negó a declarar.

"El único gasto superfluo mío es el papel higiénico doble. Ya saben que vivo de mis dos pensiones, tengo la misma casa, que ni la he pintado. Pero me quieren joder la vida para obligarme a que vaya ante los jueces y baje la cabeza. Pero no voy a ir", aseguró Bonafini.