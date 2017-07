Binner disparó contra la Nación

El diputado nacional y ex gobernador Hermes Binner criticó ayer a la Casa Rosada por no pagar la deuda que mantiene con la provincia por la coparticipación. Y aseguró que en la Nación "no hay voluntad política" de asumir una negociación para cumplir el fallo establecido hace dos años por la Corte Suprema de Justicia.

Binner también afirmó que la administración de Mauricio Macri muestra "debilidad" por no poder afrontar los problemas económicos.

Al respecto, el socialista indicó: "Santa Fe espera que se cumpla con la resolución de la Corte. Fuimos al último recurso, de aquí en más no hay más que acatar el fallo. Por eso tiene razón la provincia en la legitimidad de sus reclamos".

"Si no hay cumplimiento, en 45 días debería llegar un nuevo fallo en el que la Corte reasigne directamente los recursos", agregó el ex gobernador.

Para Binner, "no hay voluntad política" de la Nación para encarar la negociación del plan de pago. "De otra modo, ya lo habrían hecho", sentenció.