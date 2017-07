Alfonsín y el malestar en el centenario partido

El diputado nacional Ricardo Alfonsín aseguró ayer que no puede "creer" que, en distintos puntos de la Argentina, en Cambiemos no se avalaron listas integradas por dirigentes de la UCR para competir en las Paso.

"De varios distritos de Buenos Aires me avisaron que no habían sido aceptadas las listas de los precandidatos que no eran las bendecidas por la mesa chica de Cambiemos. Por otro lado, en distintas provincias me dijeron que tuvieron comunicaciones del comité nacional (de la UCR) diciendo que, si tenían internas, debían bajarlas, de lo contrario las intervendrían. La verdad es que no puedo creer que esté ocurriendo una cosa así", afirmó Alfonsín, y advirtió: "Lo que me preocupa es el radicalismo, que el partido esté consintiendo pretensiones del PRO que son contrarias a la ley. Es gravísimo".