Alejandra Rodenas aclaró: "Las Paso son para diferenciarnos"

La precandidata a diputada nacional por Nuevo Espacio Santafesino, Alejandra Rodenas, cargó contra su rival en la interna, Agustín Rossi, al emparentarlo con las derrotas más catastróficas del Frente Justicialista en Santa Fe. "Que nadie se enoje porque expreso las diferencias; si estuviéramos tan de acuerdo hubiéramos ido en una sola lista. Estamos compitiendo", avisó.

La ex magistrada, que enfrentó a la banda narco Los Monos, competirá en las Paso del Frente Justicialista con Rossi y profundizó en las discrepancias con su rival: "El peronismo debe cambiar la forma de hacer política, escuchar a los referentes territoriales, ser más amplios y, muy especialmente, ser autocríticos".

La ex jueza penal, que renunció a su cargo para presentarse como precandidata a diputada nacional, explica su decisión de renunciar, en lugar de tomarse licencia, algo que impactó en la política santafesina: "¿Por qué no pedí licencia? Si un trabajador al ser despedido no tiene un plan B, ¿por qué iba a tenerlo yo? Podría haber esperado cómodamente a que me llegara la jubilación o pedir una licencia, pero decidí no hacerlo. Porque pensé en ese trabajador", confesó.

Sobre las primarias de agosto, señaló: "Hay gran cansancio de los dirigentes territoriales que apostaron a determinados referentes que reprodujeron sucesivas derrotas en Santa Fe, como Rossi", sostuvo Rodenas.

Rossi y Rodenas militaron juntos en el justicialismo durante su juventud. "A mi adversario en las Paso lo conozco desde hace mucho tiempo; tenemos un pasado común: la militancia universitaria de los 80", explicó la ex magistrada. "De aquel momento hasta ahora creo que algunas cosas en él no han cambiado y tienen que ver con su forma de concebir la construcción política. Yo soy muy crítica respecto de los sectarismos y los personalismos", planteó Rodenas sobre el ex ministro del kirchnerismo.

Consultada sobre por qué Rossi va a las Paso en el Frente Justicialista, sugirió que fue por cálculo electoral: "Si va por fuera, necesitaría sacar más de 180 mil votos para llegar a la banca. Al jugar la interna, la representación proporcional le permite colarse con muchos menos votos".

Rodenas confía en que el "peronismo movilizado" vencerá a la "voluntad individual" de Rossi.