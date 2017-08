Aderr acerca a las pymes financiamiento a medida

En tiempos en que el consumo baja y los niveles de facturación de las empresas también se mueven en ese sentido, las pymes "piensan en automatizar, en hacerse un poco más eficientes y en invertir en bienes de capital que les permita ser más efectivos". Ariel Dolce, presidente Agencia de Desarrollo Región Rosario (Aderr), planteó así el escenario actual del entramado empresarial de la región y durante la presentación de la nueva imagen institucional de la agencia habló sobre el importante abanico de oferta crediticia que hay disponible, líneas de financiamiento que llegan desde Nación, provincia y municipio.

"La inversión es un deber del empresario, no es una opción. Muchas empresas ven que este es el momento, no hay otra opción. Nosotros manejamos un montón de líneas de crédito, articulamos entre Nación, provincia y municipalidad. Cada una es específica según la necesidad y nosotros sabemos qué línea le puede ir mejor a la empresa en función de su tamaño, su proyecto", detalló Dolce durante la presentación de la nueva web de Aderr que se desarrolló en los salones de Puerto Norte y contó con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, el ministro de Producción Luis Contigiani, el Secretario de Desarrollo Territorial, Mauro Casella, intendentes y jefes comunales de región.

Además, Aderr cuenta con una línea propia que brinda financiación de hasta 300 mil pesos, con una tasa del 13 por ciento. "Es muy competitiva y tenemos la capacidad de hacerlo de una forma ágil. Muchas veces el tiempo de ejecución de la línea no se corresponde con el requerimiento del proyecto o la necesidad y con esta línea propia podemos hacerlo más rápido", explicó el también gerente comercial de Flexocolor.

Este año Aderr desarrolló en conjunto con la provincia el Fondo Rotatorio de Apoyo a Empresas (Frae) destinado a brindar financiamiento a pymes industriales en forma ágil y con una tasa de interés competitiva del 13 por ciento. Se puede aplicar a inversiones que permitan mejorar la productividad o competitividad de las pymes de la región, que ven sus proyectos postergados o abandonados a causa de dificultades para acceder al crédito. El monto máximo de la línea es 300 mil pesos y se puede aplicar a inversiones en activo fijo y hasta un 40 por ciento a capital de trabajo.

La nueva web de Aderr cuenta con un manual en donde se puede encontrar el detalle de todas las líneas disponibles. "En la web, entre un montón de herramientas que disponemos (www.aderr.org.ar) se destaca un manual que se mantiene permanentemente actualizado donde están todas las líneas de crédito que articulamos entre Nación, provincia y municipio y las líneas propias. Ahí se puede ver que necesidad cubre, qué tasa, los requisitos. Una vez que la empresa tiene individualizada que línea le cuadra mejor se puede comunicar con nosotros y los acompañamos en la parte de presentación", dijo.

Para el titular de Aderr "venimos de una cultura en la que el empresario cuando necesitaba plata agarraba una hipoteca de una casa un galpón y sacaba un crédito", pero Dolce sostiene que "hay muchas otras alternativas".

"El Estado acompaña mucho esas necesidades, tiene una dinámica distinta y las empresas lo tiene que aprender. Lo tienen que tomar con un proceso más. Una empresa que aprende a exportar es una empresa mejor, una empresa que aprende sobre gestión de calidad es mejor, una empresa que aprende a trabajar con el soporte de los Estados también es una empresa mejor y nos hace más competitivo y nos hace crecer como empresario", subrayó.

"Cambiaron las reglas, la economía se abrió, el tipo de cambio fluctúa. Hay empresas que quedaron mejor acomodadas y otras que no. Tratamos de que a las empresas que quedaron en una posición desfavorable asistirlas para que mejoren", apuntó Dolce.

EM_DASHEn este nuevos contexto económico hay algunos sectores más afectados que otros, desde la agencia ¿qué están viendo en la región?

—En general textil y calzado son los que más, alimentos algunos. Incluso hay una heterogeneidad dentro del mismo sector. Uno dice textil pero no es lo mismo el que hace ropa de trabajo, que el de ropa de gala o deportiva, son tres realidades totalmente distintas. Nosotros gracias a la agilidad que tenemos en la agencia por nuestro equipo especializado podemos monitorear y estar atentos a las expectativas que tiene la gente y poder suministrables las herramientas que necesitan. Quizá sea a través de capacitación o a través de un crédito, no miramos tanto la carpeta bancaria, no es el único factor decisor, también otras cuestiones como el impacto social son tenidas en cuenta.

EM_DASH ¿Qué impacto observan en el empleo?

—Siempre tratamos de apoyar a proyectos que tengan mayor impacto en la mano de obra, eso lo miramos mucho porque nuestra política está alineada con la provincia y el municipio. Respecto al monitoreo de cómo se comporta el empleo en la región no es nuestra especialidad pero vemos que se está desarrollando mucho y hay muchos emprendedores. Gente que tiene un oficio y se independiza, profesionales que quieren reconvertir su negocio, a quienes les fue mal y ahora quiere retomar y hacer otra cosa, eso está creciendo mucho. En el contexto laboral que hay la gente decide autoemplearse, eso está bien y hay que celebrarlo.

EM_DASH¿Qué proyección hacen para lo que resta del año?

—Esperemos que las proyecciones sean buenas, que las cosas resulten bien, que haya movimiento ascendente en la actividad económica. Desde la agencia vamos a seguir acompañando a los empresarios, queremos llegar cada vez a más empresarios, a más emprendedores. En los últimos años hemos repartido 90 millones de pesos, entre 400 empresas y emprendedores. Nuestra idea es crecer cada día y poder colaborar con el desarrollo de la región.