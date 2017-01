Durísimas críticas a Cristina en el homenaje a Alberto Nisman

Funcionarios nacionales, encabezados por la vicepresidenta Gabriela Michetti, referentes de la comunidad judía y familiares del fiscal Alberto Nisman participaron ayer de un homenaje a dos años de su fallecimiento, en un acto en el que se ratificó la teoría de que se trató de un "asesinato" y se criticó a la ex presidenta Cristina Fernández.

Al cumplirse el segundo aniversario de que el fiscal apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero, se realizó un acto en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la Unidad Fiscal Amia, donde trabajaba Nisman hasta el día de su fallecimiento.

El acto comenzó cuando las dos hijas del fiscal, Iara y Kala, subieron al escenario para encender dos velas en memoria de su padre. En la primera fila se encontraba la ex mujer y querellante en la causa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y funcionarios del gobierno como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de Ambiente, Sergio Bergman, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros.

En el inicio del acto se aclaró expresamente que no se iban a mencionar los nombres de los funcionarios presentes para no "politizar" el recordatorio del fiscal, pero durante los discursos se repartieron críticas para la ex presidenta Cristina Fernández, el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni y a la fiscal Mónica Fein.

El fiscal Germán Moldes, quien estuvo a cargo del cierre del homenaje, fue el autor del más duro discurso en el que, entre otros puntos, dijo que Nisman "murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández, a (Héctor) Timerman y a los cinco grandes del buen humor que le hacen coro". Agregó que la apertura de la denuncia por encubrimiento del atentado a la Amia es un "bichito de ilusión", ya que Nisman murió "por un acto de coraje de denunciar a los poderosos".

Según recordó, la Corte dijo que "la muerte de Nisman estaba directamente relacionada con su trabajo como funcionario federal, lo que pasado en limpio significa que murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner".

"Esto es un duelo, no es una celebración, es una fecha trágica de la historia argentina, no solo de la democracia, un fiscal federal en un acto de coraje denunció a los poderosos y dejó la vida en el camino", subrayó.

Moldes también apuntó contra la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, los miembros de Justicia Legítima; la fiscal Fein y el ex secretario de Seguridad Sergio Berni.

Otro de los oradores, Luis Czyzewski, padre de una víctima del atentado a la Amia en 1994, aseguró que "pasaron dos años desde ese día y la Justicia no dio el veredicto de cómo murió Nisman", y enfatizó que "no se suicidó".

También pronunció unas palabras el escritor Federico Andahazi, quien dijo que no conocía al fiscal, pero sostuvo que "la muerte de Nisman tiene el impacto emocional de los magnicidios, el país entero estaba esperando la presentación del fiscal en el Congreso de la Nación".

"Venimos a reclamar la verdad y limpiar su memoria. No venimos a poner al fiscal sobre un pedestal, pero sí a elevarlo por sobre el barro en el que quisieron hundirlo", enfatizó Andahazi.

Grupo de tareas

Anteriormente, Arroyo Salgado, quien viajará a Israel junto a sus hijas para participar de una serie de tributos a su ex esposo, aseguró que funcionarios del gobierno kirchnerista actuaron como "un verdadero grupo de tareas" para desprestigiar el trabajo del ex fiscal de la UFI-Amia.

"Distingo entre cómo se comportó este gobierno y el anterior en relación a la causa de la muerte de Nisman. La administración de la ex presidenta actuó como una dictadura ante este crimen y formó un grupo de tareas para desprestigiar el trabajo de un funcionario judicial", manifestó.

También cargó contra el juez federal Daniel Rafecas, a quien acusó de haber intentado "sepultar" la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia, y contra los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero por haber "convalidado esa actuación".

"Nisman murió por su trabajo, es lo que dictaminó la Corte, y fue un paso muy importante que Casación haya abierto la investigación de la denuncia que presentó contra la ex presidenta. Eso revindica el trabajo que hacía ante nuestras hijas", observó.

Lagomarsino: "Estoy aterrado"

El técnico informático Diego Lagomarsino, ex asistente de Alberto Nisman, dijo ayer que está "aterrado" y teme lo que le pueda hacer la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

"Temo lo que me pueda hacer Arroyo Salgado", admitió, tras cuestionar las acusaciones de la jueza de haber participado en la muerte del fiscal: "Con respecto a quiénes fueron los responsables, no tengo dudas de la participación de Lagomarsino por múltiples elementos, algunos obrantes en el expediente y otros que la querella procurará acreditar luego de que la junta interdisciplinaria confirme oficialmente el asesinato".