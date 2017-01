Duhalde: "El PJ no está en condiciones de gobernar"

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que al peronismo "le vendría muy mal ganar las próximas elecciones" legislativas ya que "no está en condiciones de gobernar" y dijo que Cristina Kirchner es "la (Carlos) Menem moderna".

Para el ex mandatario, que el justicialismo triunfe en las elecciones legislativas de octubre próximo complicaría la gobernabilidad de Cambiemos.

Duhalde sostuvo al respecto que la única solución para "fortalecer la gobernanza" en la Argentina es el "cogobierno" y pidió "ayudar" a la actual gestión "para que termine bien".

Además, consideró que el PJ carece de dirigentes para una renovación y criticó que la principal referente del espacio sea Cristina, quien "tiene una adhesión del 30 por ciento, pero un nivel de rechazo del 70 por ciento que la convierte en la Menem moderna".

"Venimos muy mal y hoy es mejor organizarse que gobernar. Además, para el país tampoco veo conveniente un triunfo del justicialismo con este gobierno que está «me caigo, no me caigo». Si (Macri) pierde las elecciones, queda con una debilidad muy extrema", opinó.

"Si este gobierno sigue cayendo y Cristina es la que mejor mide, se viene el «que se vayan todos» de nuevo. Y no está para eso la Argentina, que necesita que este gobierno llegue. Hay que tratar de ayudarlo para que llegue de la mejor manera posible", señaló.

Por otro lado, el ex presidente también se mostró a favor del proyecto del oficialismo para debatir una posible baja de la edad de imputabilidad.

"No soy especialista, pero me parece que la edad de imputabilidad se tiene que bajar. Hasta dónde, no lo sé. Pero hay que tener en cuenta que los 14 años de hoy no son como los de hace tres décadas", aseveró.

No obstante, Duhalde resaltó la importancia de contar con establecimientos apropiados para destinar a los menores que infringen la ley.

"Ya le sugerí al gobierno que le ordene al Ejército que en Campo de Mayo habilite 3 mil lugares para poner a los delincuentes. Y hay que hacer cárceles", contó al respecto.

También vio con buenos ojos la decisión del Ejecutivo de girarle a la provincia de Buenos Aires unos 25.000 millones de pesos para que haga frente a algunos gastos.

Para el ex gobernador bonaerense, el distrito "está totalmente desfinanciado" y explicó que "el 10 por ciento de Ganancias, que era como se integraba el fondo del conurbano, serían hoy 50.000 millones de pesos".