Duhalde cargó contra el ex mandatario radical Fernando de la Rúa

El ex presidente Eduardo Duhalde repasó ayer las últimas horas del gobierno de Fernando de la Rúa, al cumplirse el 15º aniversario de las protestas sociales del 19 y 20 de diciembre de 2001, y afirmó que el ex mandatario radical estaba "confundido y medicado" en ese momento. Y enfatizó: "No sé quien mierda le aconsejó declarar el estado de sitio".