DT: dos nombres con más peso

Domínguez y Montero pican en punta, pero se reunirán con otros postulantes

Leonardo Fernández dirigió ayer por primera vez en torneos de AFA y por cierto con muy buen resultado, pero otro entrenador estará al frente del plantel cuando retome los trabajos de pretemporada a principios de enero. Aunque las mayores preferencias están ente Eduardo Domínguez y Paolo Montero, no hay que descartar nombres. Diego Cocca tiene plafón, pero no se iría de Colombia, y también Jorge Almirón, que se desvincularía de Lanús (ayer suspendió la conferencia). En el medio habrá más de una reunión con otros candidatos y antes de fin de año el nombre del reemplazante de Eduardo Coudet estará definido. Eso sí, parece que la comisión directiva fijó un rango en su característica como condición sine qua non: que la propuesta futbolística apunte a un juego intenso como el que propuso el Chacho y que haya apoyo en la tecnología.

Como se dijo, candidatos hay a montones y entre ellos están mezclados los de Claudio Borghi, Ariel Holan, Facundo Sava y hasta los de la casa Pablo Sánchez, Federico Lussenhoff y Martín Cardetti. Pero además de Cocca y Almirón, que ya tienen currículum de campeón pero son más difíciles de conseguir (el primero está en Millonarios de Colombia y el otro dejaría Lanús), los que hoy más seducen son Domínguez y Montero. El primero habría impresionado favorablemente en la primera charla y el otro es del agrado de una parte de la comisión pero tiene conchabo en Colón. Ambos verían como una gran oportunidad en sus carreras llegar a Central.

La elección iba a estar definida antes del nuevo aniversario canalla, o sea esta semana, pero podría extenderse a la última del año. Eso sí, la comisión canalla quiere como requisito indispensable que se mantenga el protagonismo en base a la intensidad que Central mostró con el Chacho y que el nuevo cuerpo técnico se apoye en la tecnología para su tarea. Los dos principales candidatos estarían dentro de esas consideraciones.