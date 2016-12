Sebastián Driussi tuvo un gran semestre, siendo el goleador del River Plate, y también del torneo, con 10 conquistas. Sus actuaciones trascendieron hasta el Viejo Continente y ahora es Real Madrid el club que lo "está siguiendo", según informó ayer el portal www.realmadridnews.com.

"Real Madrid está siguiendo a Sebastián Driussi, atacante que actualmente juega en River Plate. Con sólo 20 años de edad, es el jugador más importante de la plantilla y ha encontrado la red 10 veces esta temporada en sólo 14 apariciones", publicó el sitio dedicado exclusivamente a información del club merengue.

"Real Madrid sigue tres jóvenes jugadores argentinos" es el título de la noticia. La entidad madrileña no solamente piensa en Driussi como una potencial incorporación, sino en otro ex futbolista de River Plate, Giovanni Simeone, actualmente en Genoa de Italia, y en el ex Boca Leandro Paredes, que juega en Roma.

Driussi se consolidó en el conjunto millonario en el actual torneo, devolviendo con goles y buenas actuaciones la confianza que le depositó el entrenador Marcelo Gallardo. El club millonario le renovó el contrato recientemente hasta julio de 2019, con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

A partir de la evolución futbolística de Driussi, se habló de que Milan le seguía los pasos. Real Madrid también le presta atención.

Mientras tanto, el entrenador millonario Marcelo Gallardo analiza la mejor manera de reforzar el plantel. El interés está puesto en Walter Montoya, aunque los 6 millones de dólares que pide Central lo hacen inviable.

Por tal razón, la búsqueda puede orientarse hacia Agustín Allione, actualmente en Palmeiras.

El mediocampista, de 22 años, ex Vélez Sarsfield, tuvo poca participación en el conjunto brasileño y River le daría la chance de tener continuidad. Por el momento es apenas un interés de la entidad millonaria.