Diego juega con Infantino

No sólo estuvo presente en la entrega de premios, sino que Diego Maradona también se puso los cortos y jugó al fútbol con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino. El Diez llevó la cinta de capitán (obvio), aunque lució la camiseta número 4 y no la 10 que siempre tan bien le calzó, y se mostró muy cercano a Infantino, con abrazos durante el juego, quien le abrió las puertas de la casa madre del fútbol mundial. Justamente, al ser consultado sobre si podría llegar a ocupar un cargo en la nueva Fifa, un Diego impecablemente trajeado sonrió y contestó: "Me parece que ya lo tengo...".

En sus declaraciones, Maradona también le pegó un poquito a Messi por no ir a la celebración "estando acá se lo podría haber peleado más a Ronaldo", aunque destacó que el portugués "le sacaba un poquito de ventaja igual".

Y al darle el premio de mejor DT al italiano Ranieri reconoció que "entrenar me fue mucho más difícil que jugar. Juntar tantas cabecitas y ponerlas dentro de un campo de juego es difícil. Para mí fue más difícil que jugar al fútbol, eso era como caminar, como dormir. Cuando fui entrenador no podía caminar ni podía dormir".

Mientras que se mostró a favor de ampliar a 48 los seleccionados para el Mundial de 2026: "Es algo fantástico. Si ya con 32 varios tenían la ilusión de estar ahí, imaginate con 48. Sería lindo que todos pudieran tener ese cachito de ilusión, de pensar que pueden estar en un Mundial".