Dictaron la prisión preventiva para Marcos Feruglio por el cuádruple crimen de Santa Fe

La justicia santafesina le amplió hoy la imputación a Marcos Feruglio (25) por los dos asesinatos cometidos en la localidad de Sauce Viejo, por lo que se le dictó la prisión preventiva como presunto autor del cuádruple homicidio de su ex suegra y la pareja de ésta, su ex suegro y su ex cuñada, ocurridos el fin de semana pasado en esa provincia, informaron fuentes judiciales.

Marcos Ezequiel Feruglio está imputado de haber asesinado a dos familiares de su ex pareja Romina Macarena Dusso, a quien también atacó en un sangriento episodio ocurrido el sábado a las 6 en el en el octavo piso de un edificio de 25 de Mayo 1641 de la ciudad de Santa Fe. Feruglio sorprendió a Gustavo Dusso, de 45 años y padre de su ex, a quien mató de varias puñaladas. Luego atacó a Romina, quien terminó herida, y a la hermana de ésta, Camila, de 15 años, quien también murió. También resultó herida la pareja de Gustavo, María Noelia Huss, de 31 años. Feruglio también asesinó a Claudia Oliva, la madre de Romina, de 44 años, y a la pareja de ésta, Nicolás Estrubia, de 33. El joven fue detenido por policías que habían arribado al lugar a instancias del llamado de una mujer al 911, alertada por los gritos desgarradores que estremecieron a los vecinos del edificio.