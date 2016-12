Diálogo técnico a dos puntas

La sucesión de Eduardo Coudet ya se tornó una especie de encrucijada en la intimidad de la comisión directiva de Central. El cuadro de situación es claro. Paolo Montero quiere dirigir al canalla y por eso le avisó a Colón que no seguirá. Y una parte importante de la dirigencia está decidida a contratarlo. De hecho, ayer tenían que reunirse nuevamente en Buenos Aires con el ex defensor para sellar el acuerdo, pero no pudieron hacerlo por las inclemencias del tiempo. El cónclave pasó para hoy. Aunque a la vez, como hay otras voces en la sede de calle Mitre que pretenden ser escuchadas, se acordó ahora una nueva charla con el uruguayo Gustavo Matosas para esta tarde en Capital Federal. Suena llamativa esta decisión. Aunque apelando al raciocinio se puede considerar como que la gestión auriazul apela a la pluralidad para tomar la determinación de buscar al reemplazante del Chacho, que hasta ahora sigue siendo el ex defensor de Juventus.

El mal tiempo dejó secuelas en gran parte de la región. Tanto fue así que la comitiva auriazul que había partido ayer hacia Buenos Aires tuvo que pegarse la vuelta porque la autopista estaba anegada por el agua. Llamado mediante se acordó con Montero posponer las tratativas para hoy.

Claro que no será la única actividad que tendrán los canallas. Porque además de entablar contacto con Paolo hablarán a primera hora de la tarde con Gustavo Matosas en la gran ciudad. Se ve que el proyecto que presentó la semana pasada el ex entrenador de León sedujo a parte de la comisión, pese a que todos los caminos siguen en la misma dirección: Montero.

Central ya había hablado con el ex defensor antes del viaje programado que tenía a Italia. Pero habían pactado no exteriorizarlo porque aún tenía vínculo con Colón. Por eso es que los canallas se reunieron después con Facundo Sava y Gustavo Matosas para conocer en detalle sus propuestas, conocimiento e inquietudes.

Mientras todo parecía seguir su cauce, de repente Montero le comunicó al presidente sabalero José Vignatti, través de su representante por cierto, que no iba a continuar en el equipo más allá de que tenía toda la pretemporada armada para desarrollarse en suelo uruguayo. Lo hizo además justo el día en que este medio adelantó en exclusiva que una vez que pasara las fiestas navideñas en Montevideo junto a su familia iba a rescindir en Colón para firmar cuanto antes en los canallas como desea, pese a que Independiente hablará hoy con él en pos de seducirlo para que tome el timón que dejó Gabriel Milito.

Y el día indicado para comenzar a preparar el desembarco en Arroyito era ayer. Pero las intensas lluvias jugaron un rol importante porque las inundaciones en los caminos hicieron que la comitiva que iba a reencontrarse con Paolo tuviera que volver sin resolución oficial mediante.

Pese a todo, hubo un contacto telefónico para agendar la reunión para hoy sin falta, también en Capital Federal. Por más que pasadas las 14 también se juntarán con Matosas por pedido de un pequeño grupo de directivos, el entrenador de Central a corto plazo será Montero porque así lo quiere el grueso de la gestión auriazul desde que el Chacho pegó el portazo.