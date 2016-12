Deuda que persiste y que irá a la Justicia

Mugni reclama 332 mil dólares que no fueron abonados por el préstamo

Si 2016 fue difícil para Newell's desde lo económico, el 2017 no será sencillo tampoco. Al menos así se percibe. Porque Newell's como el resto de los clubes tiene economía endeble y por eso hay muchas complicaciones. Pero en el Parque existen deudas contraídas impagas que siguen apareciendo, que generan inconvenientes y que en algún momento deberá afrontar. Como es el caso del compromiso asumido con Lucas Mugni, quien reclama 332 mil dólares y que en caso de no haber acuerdo en un tiempo no muy lejano "habrá que canalizar el tema por la vía judicial", le adelantó a Ovación Raúl Dadea, abogado del volante.

Mugni llegó a préstamo al Parque en junio de 2015 por una temporada procedente de Flamengo y el acuerdo consistía en "abonar 332 mil dólares por esa cesión divididos en cuatro cuotas de 83 mil. Ninguna fue pagada por la dirigencia encabezada por (Jorge) Riccobelli. Como Flamengo tenía una deuda con el jugador le cedió los derechos y acciones de ese contrato que celebró con Ñuls para pagarle una parte", recordó Dadea.

El trámite aún no fue completado y "estamos esperando que se termine de certificar la firma en Brasil para venir a accionar en forma directa con Newell's y cobrar el dinero no abonado". El abogado contó: "Hemos hablado con el nuevo presidente (Eduardo) Bermúdez, quien se mostró predispuesto a arreglar la situación, pero no hubo más noticias. Si no hay ninguna solución habrá que canalizar el tema por la vía judicial".

Dadea también sostuvo que anteriormente tuvo varias charlas con Riccobelli, quien asumió el cargo de presidente tras la licencia por enfermedad de Guillermo Lorente, y si bien hubo una buena disposición para solucionar el conflicto "nunca cumplió con lo prometido". Ahora será la actual dirigencia y el juez a cargo del paraguas judicial los que deban afrontar una deuda que en algún momento el club tendrá que saldar. Por supuesto que tal vez no sea de manera inmediata, ya que todo dependerá del tiempo de resolución de la Justicia.

En definitiva, hasta hoy Newell's le debe a Flamengo, pero una vez que se firme la cesión de los derechos que le hizo el club a Mugni y que relató el abogado Dadea la deuda será directamente con el jugador, quien tiene pensado reclamar por vía judicial.