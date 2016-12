El dolor que provocó la derrota frente a River lo es todo en Central. Es el semblante que anida en los hinchas. Ni habla lo que compete a jugadores y dirigentes. No obstante, hay cosas que deberán resolverse a la brevedad, entre lo que se destaca la búsqueda del nuevo entrenador (ver página 3). Ahora, obviar las secuelas que dejó este nuevo traspié es algo así como querer tapar el sol con la mano. Porque desde el mismo momento en que Loustau pitó el final en Arroyito se instaló un nuevo escenario, que involucra a muchas partes, que están hoy en el club. Y otra (el nuevo DT) que tendrá su desafío ni bien ponga un pie en Rosario. La consagración entregaba lo suyo. La derrota no escapa a las generales de la ley. ¿Qué es lo que dejó la derrota? ¿Qué es lo que viene de aquí en más?





El técnico, un hueco por llenar.

La partida de Coudet era un secreto a voces, que ni el Chacho ni lo propios dirigentes le habían puesto las palabras justas para que el grupo no se desenfocara del objetivo (una postura razonable si se quiere). Lo que es innegable es que la estadía de Coudet que finalizó el jueves en el Kempes obliga a una serenidad y un análisis medido por parte de los dirigentes. Porque con sus errores a cuestas, el Chacho impuso un estilo de juego definido, pero más que eso instaló el protagonismo cualquiera sea la competencia a la que se estuviera haciendo frente. Quizá ese sea el legado más importante del paso del ya ex DT canalla por Central. Y ese espacio ganado en la columna del haber nadie querrá perderlo. Porque resignar protagonismo y aspiraciones significaría, lisa y llanamente, un retroceso. Lo del proceso sin coronaciones también forma parte de ese combo, sabiendo que muchas veces (no siempre) un resultado puede aparecer como consecuencia de algún imponderable. Aquel paradigma que el Chacho alteró en la vida futbolística de Central quedó a la vista de todos. Lo que vendrá deberá moverse en una sintonía similar.





Un grupo golpeado y que tiene que levantarse.

Ver los rostros de los jugadores de Central cuando dejaban el vestuario del estadio Mario Kempes alcanzaba para entender el tenor de la huella que había dejado la derrota. Lógicamente que la práctica de ayer fue dura y también lo será el partido de mañana en Córdoba contra Belgrano. Hasta cuando el plantel vuelva de las vacaciones los primeros días de enero la sensación de frustración tendrá una llama, aunque más pequeña, aún encendida. Y al entrenador que le toque, uno de los principales objetivos será inflar anímicamente a un plantel que, de arranque, ya sabrá que no tendrá grandes desafíos por delante. Y, se sabe, trabajar en cuestiones emocionales muchas veces más complejo que machacar sobre conceptos futbolísticos.





Un rearmado obligatorio.

Siempre es necesario lograr que el margen de error sea el mínimo posible. Ahora eso se potenciará. Porque la realidad que el grupo sufrirá un recambio es incontrastable. Tampoco se podrán hacer "locuras" porque estarán permitidos sólo dos refuerzos (más el reemplazo de aquellos a los que se les termine el contrato), pero era algo que se venía evaluando en la previa, aun si el resultado contra River hubiese acompañado. Hay nombres que parecen tener los días contados en Arroyito, básicamente por bajo rendimiento (a varios de ellos se los intentará negociar pese a que tienen contrato vigente. La baja de Giovani Lo Celso ya es un hecho y causará también un hueco importante. A Sebastián Sosa se le termina el vínculo y lo de Teo Gutiérrez es una incógnita. De todas formas una de las grandes incógnitas estará en la posible venta de Walter Montoya, por quien ya hay ofrecimientos y hasta charlas con distintos clubes, algunos de Europa. El chaqueño es la figurita que le queda a este equipo y al que muchos vendrán a buscar. Lo que tallará en este terreno es la decisión que se tome de desprenderse ahora de un jugador de estas características teniendo en cuenta las recientes partidas de Franco Cervi y Gio Lo Celso. Si hubiera una situación asfixiante desde lo económico sería entendible una venta, pero no es precisamente el dinero lo que aqueja hoy a Central. Si la intención es que el rearmado termine pariendo un equipo competitivo, la posibilidad de concretar una transferencia de ese estilo sería un error.





Una prueba para la dirigencia.

Una prueba para la dirigencia de Central. Si hay una idea a la que no se le puede escapar es que el partido del jueves en Córdoba fue una bisagra. Por la partida de Coudet y muchas otras cuestiones ya mencionadas. Y son todos esos detalles los que pondrán a prueba más que nunca a la comisión directiva. No es que hasta aquí no se hayan tomado decisiones importantes, pero siempre hubo un trabajo sobre una plataforma firme que entregaban los resultados. Las buenas campañas de la mano de Coudet hicieron que los verdaderos problemas, esos que suelen poner a las comisiones directivas contra la pared, no hayan tenido demasiado espacio. Ahora la cosa cambiará. Es que habrá que salir a buscar un nuevo entrenador que se ajuste a las necesidades de este Central que se viene. Aquella apuesta por el Chacho resultó buena pese a la falta de coronación y esa vara alta que dejó el DT saliente a la que habrá que mirar de reojo para que lo que venga no opaque lo de estos últimos dos años. No obstante, en el medio hay tres finales perdidas que pesan muchísimo en varios dirigentes. Por eso la capacidad que se deberá mostrar tras un verdadero cimbronazo. El propio vicepresidente segundo Ricardo Carloni dijo que cosas como estas (por lo del jueves a la noche) "te quitan las ganas de seguir". Lo dijo en el marco de esa sensación de "defraudación" hacia los hinchas.

Con esa crudeza está planteado el hoy en Central. La derrota corrió un telón y el escenario se modificó de pe a pa. A partir de ahora habrá luminarias que deberán funcionar a pleno, actores que tendrán que cumplir su papel en concordancia con las exigencias del caso. Todo por un partido que puede tomarse como uno más, pero no así el resultado. Porque el tropezón marcó un antes y un después. ¿Qué es lo que vendrá de aquí en más?