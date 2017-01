No remueve el pasado. Y eso que la pasó mal. No sólo por las lesiones que tuvo sino porque lidió para recuperarse. Aunque lo que más le dolió a Mauro Cetto fue que cuando estaba diez puntos no fue tenido en cuenta por el anterior cuerpo técnico. Pero con la llegada del nuevo entrenador "se renovaron las expectativas e ilusiones", comenta puertas adentro del country. Y para el Colo no es la excepción. "Deseo que este semestre sea distinto. Pasé seis meses muy difíciles, más allá de que cuando venía a entrenar o estaba con los compañeros lo trataba de disimular. Por eso ahora entreno y espero convencer a Montero para que me tenga en cuenta", desprendió el experimentado marcador central en un mano a mano con Ovación.

—¿Se puede decir que tomás esta pretemporada como una especie de nueva oportunidad, sobre todo por las lesiones que tuviste el año pasado?

—En parte sí. Pero antes que nada deseo hacer un buen trabajo para estar en las mismas condiciones que el resto. A eso hay que sumarle que al haber un nuevo cuerpo técnico es como que todos renovamos las expectativas. Lo ideal es ir cumpliendo las pautas en el día a día para luego tratar de ganarme un lugar, como el resto de mis compañeros también quiere.

—¿El fantasma de las lesiones ya quedó atrás?

—Esperemos que sí. Tuve dos o tres lesiones en todo el año y, lamentablemente, se hizo como una excusa cuando no jugaba. Pero sinceramente estuve mucho tiempo disponible para jugar. Así que ahora sólo miro para adelante y con la ilusión de entrenar como uno más. De hecho, en las vacaciones también hice algunos trabajos para estar mejor a la hora de arrancar las prácticas.

—¿Qué te pasó por la cabeza luego de haber terminado el primer semestre de 2016 siendo titular, haciendo un gol, y luego no pasó nada?

—Pensaba que iba a tener un poquito más de posibilidades. Obviamente la decepción fue grande, sobre todo para un jugador de mi edad (34 años), que tiene muchas ganas de jugar. Fue un momento muy duro. Fueron seis meses muy difíciles, más allá de que cuando venía a entrenar o estaba con los compañeros lo trataba de disimular, pero internamente no era lo que esperaba de ninguna manera. En ese período, cuando ni siquiera me tocó ir al banco, busqué la forma de pasarla de la mejor manera. Por eso ahora entreno y deseo que este semestre sea distinto.

—Y mientras estabas mal, ¿eras de hablar con jugadores que quieren de verdad al club como Ferrari, Delgado o Ruben?

—Sí, incluso el Loncho (Ferrari) pasó por una situación similar a la mía porque jugaba poco. Lógico que en todo momento me aferré a ellos porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y viene bien escuchar una opinión cuando no estás bien. Pero más allá de eso, cuando estaba realmente mal me lo guardaba para no afectar al resto. Traté de encerrarme y vivirlo solo, pese a que mi familia fue un bastión muy importante.

—¿En algún momento te arrepentiste de haber vuelto?

—No, jamás. Si hay algo de lo que estoy muy tranquilo es de la decisión que tomé. Cuando salió la chance de volver a Central era la alegría más grande de mi carrera. Poder regresar al club que me formó y me dio un nombre no tenía punto de comparación con nada. Después, que se hayan dado las cosas de otra manera forma parte del fútbol y sólo hay que aceptarlo. Pero haberme puesto esta camiseta y haber hecho un gol fue como un sueño cumplido.

—¿Sos consciente de que son varios defensores y sólo habrá dos lugares para una zona que fue muy endeble durante durante el segundo semestre de 2016?

—Sé que arrancamos todos desde cero en cuanto a las chances. También que Javi (PInola) volverá y será como un refuerzo más. En este sentido es como que siento que tenemos varias cosas en común con él porque, si bien su situación es distinta a la mía, los dos queremos revancha por no haber podido jugar en el semestre pasado. A la vez se rumorea que podría llegar otro marcador central. Por eso, lo único que tengo en claro es que debo entrenar fuerte en cada práctica y luego será el entrenador quién tomarás las determinaciones.

—¿Y cómo tomás que la defensa no rindió?

—No soy quien para juzgar quién rindió o no. Obvio que estoy al tanto de que puede haber algunos movimientos en nuestra zona porque somos siete (Pinola, Gissi, Torsiglieri, Burgos, Menosse, Alfani y el propio Cetto) y hay algunos que podrían irse, como también otros pueden llegar. Por eso en esta etapa lo más importante es que cada uno de nosotros haga todo como corresponda y se gane la confianza del entrenador.

—¿Conocías a Montero o tenías referencias?

—No lo conocía personalmente, pero sí sé lo que fue como jugador. Algunos amigos que hice en Europa me dieron además buenas referencias porque lo conocían. La verdad es que estamos muy contentos porque nos encontramos con un cuerpo técnico muy abierto al grupo y dispuesto a hablar con nosotros. También estamos muy satisfechos con los trabajos que venimos haciendo. Por eso, ahora debo convencerlo para que me tenga en cuenta.

—¿Es una ventaja que haya sido defensor, ya que sabe lo que podés dar realmente?

—En realidad todos debemos aprovechar tener a un entrenador que estuvo durante más de diez años en Italia y fue capitán de uno de los mejores equipos del mundo (Juventus). Claro que para los defensores es como un plus y por eso debemos ser inteligentes para absorber cada mensaje que nos brinda, porque nos puede ser de mucha utilidad ya que jugó en nuestro puesto y en Italia, donde se le da mucho valor e importancia a la parte táctica y técnica.

—¿Sentís que podés jugar?

—Lo que quiero hacer como primera medida es una gran pretemporada. A partir de eso tratar de convencer al entrenador de que puedo jugar. Claro que cada uno de los que integramos este plantel quiere lo mismo.

—¿Y desde lo deportivo tienen en claro que el 2016 terminó siendo malo?

—Sabemos que pese a haber llegado a la final de la Copa Argentina y cuartos de final de la Libertadores, en el torneo local se hizo un año muy malo porque sumamos muy pocos puntos (tiene 15 en 14 fechas). Poco a poco deberemos volver a ser un equipo y tener mayor protagonismo como merece Central.