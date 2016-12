Desde ahora la liquidación y pago de expensas será más transparente

Los copropietarios de una propiedad horizontal podrán acceder al detalle de las contrataciones y arreglos del edificio, además de los comprobantes de los pagos. Habrá formulario único para la liquidación de las expensas y bancarización de los ingresos y egresos del consorcio.

Por una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, los administradores de consorcios deberán cumplir una serie de mecanismos. "Los copropietarios de los inmuebles son la parte más débil de la relación contractual y terminan siendo vulnerados en sus derechos y es necesario establecer pautas de protección, para eso es que avanzamos en esto que denominamos «Expensas Claras»", explicó Norma López, la concejala del FpV autora de la iniciativa, que se discutió a lo largo del año en las comisiones y que finalmente fue sancionada en la última sesión del Concejo.

El objetivo de la normativa es que los copropietarios de una propiedad horizontal puedan acceder a través de su correo electrónico (email) al detalle de las contrataciones y arreglos del edificio, además de todos los comprobantes de los pagos realizados. Esta ordenanza también promueve la utilización de un formulario único para la liquidación de las expensas y a la bancarización de los ingresos y egresos del consorcio.

La Oficina de Defensa al Consumidor pondrá a disposición en el sitio web oficial (www.rosario.gov.ar) los modelos digitales indicados en los artículos precedentes.

Al respecto, la edila manifestó que de "esta es una manera de que los copropietarios y propietarios puedan abonar sus expensas a través de sus cuentas bancarias online. En tanto, las personas mayores podrán solicitar, si así lo quisieran, que la liquidación se envíe de manera impresa".

"Vemos que a la hora de pagar las expensas no se sabe bien qué es lo que uno está pagando. No hay acceso a las facturas de arreglos y contrataciones, se han conocido casos de facturas truchas y pagas. Son muchas las dudas de los vecinos ante los altos costos que abonan. Muchas veces los administradores no tienen un accionar transparente con los consorcistas", apuntó.

Al mismo tiempo, la concejala recordó que "el incendio del edificio de calle Laprida al 900 es el mejor de los malos ejemplos. A los vecinos les decían que se pagaba un seguro que no se pagaba, no había manera de que llevasen un control. A partir de ahora eso cambiará".

El 3 de febrero pasado se desató un incendio en ese inmueble de calle Laprida al 900, donde murieron dos personas.

Luego del siniestro, que destruyó varios espacios comunes de la propiedad horizontal y que la justicia provincial determinó que había sido intencional, los vecinos se enteraron de que, a pesar de que la administración del inmueble presentaba en el listado de las expensas el pago de un seguro a la empresa San Cristóbal, el edifico no estaba cubierto.

