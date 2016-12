Denuncian que el gobernador de Corrientes "secuestró al jefe antidrogas de Santa Fe"

El presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (Aara), Claudio Izaguirre, denunció que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, está convirtiendo a ese estado provincial "en una narcoprovincia" y pidió la intervención federal de la misma y el procesamiento del mandatario.

En declaraciones a La Capital, Izaguirre -ex titular de la Sedronar en la década del 90 y titular de esta ONG dedicada a combatir al narcotráfico desde 1994- se refirió al escándalo protagonizado por el titular del Ejecutivo correntino al hacer detener a José Moyano, jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCDA), durante un operativo realizado días atrás en Goya por parte de la policía de Santa Fe.

"El gobernador de Santa Fe se está lavando las manos".

"Denuncié públicamente a Colombi y solicité la intervención de la provincia y el procesamiento del mandatario por secuestro y encubrimiento. Secuestró al jefe de la policía antidrogas de Santa Fe y eligió encubrir a los narcotraficantes de Goya. Es la primera vez en la historia del planeta que un gobernador toma semejante postura", sostuvo Izaguirre.

"Además, la gente no sabe que el gobernador Colombi está siendo investigado por lavado de dinero. El no se da cuenta que usa a la policía de Corrientes para encañonar a policías de una provincia como Santa Fe que sólo están cumpliendo con su trabajo. No se necesita más nada para denunciarlo, amplió.

Izaguirre fue contundente al asegurar que "Colombi está convirtiendo a Corrientes en una narcoprovincia" y al enterarse de que el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, le había bajado el tono a la polémica en torno a ese operativo antidrogas, señaló que "el gobernador de Santa Fe se está lavando las manos".

Al pedirle precisiones sobre la presunta connivencia del gobernador Colombi con el narcotráfico, Izaguirre aseguró que "en Corrientes hay colombianos que lavan dinero dinero a través de casas de cambio. Hay una facilidad para la provisión de drogas desde Paraguay que ingresan por Corrientes. Hay muchas cosas".

El titular de la Aara dijo que la postura del gobernador Colombi puso en un apuro al presidente Mauricio Macri: "Sé que el gobernador apoya a Macri, pero ahora el presidente está en la disyuntiva entre seguir sosteniéndolo o luchar contra el narcotráfico".



Sobre la ONG, Izaguirre contó que "nació en 1994, cuando nos enfrentamos al vicepresidente Carlos " Chacho" Alvarez, quien quería desmantelar la Sedronar. También fui funcionario en la lucha antidrogas hasta mediados de este año en la provincia de La Pampa. Desde aquí también denunciamos la llegada a la Argentina del Chapo Guzmán, quien vivió en Córdoba, y en marzo de 2011 la DEA confirmó que la esposa de ese temible jefe narco efectivamente partió desde Ezeiza. Pero a mí siempre me trataban de loquito.

Izaguirre dijo que la denuncia que realizó "es pública" y pidió la intervención de "la justicia federal" porque con este episodio "se puso en riesgo la integridad y la vida de policías que, a pesar de cobrar magros sueldos, realmente quieren darle pelea al narcotráfico. Y no es justo ni correcto que Colombi haya pisoteado a un juez federal".