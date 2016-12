Denuncian que dejaron sin sala de cuatro años a hermanos de alumnos del Normal 1

Un grupo de 23 padres de alumnos del Normal 1 recibieron esta mañana una ingrata noticia. Sus hijos de cuatro años, a pesar de tener hermanos mayores en la institución, se quedaron sin lugar en la sala de 4 años. Un clima de verdadera incertidumbre reinaba esta mañana en el grupo ya, según denunciaron, el martes pasado les habían avisado que sus niños tenían un lugar asegurado en la escuela, pero hoy en forma imprevista les comunicaron todo lo contrario. Una resolución del Ministerio de Educación colocó a los niños en lista de espera.

Los damnificados realizaron esta mañana una protesta luego de recibir la noticia de boca de las propias autoridades del colegio ubicado en Corrientes y Mendoza. Este mediodía iba irán a la delegación del Ministerio de Educación de la provincia para plantear la cuestión.

Andrea, quien tiene a dos hijos como alumno regular en la primaria, contó al móvil de La Ocho su caso particular: "Tengo dos hijos en el nivel primario, en tercer y séptimo grado. y el más chico queda afuera de la escuela por no pertenecer al radio de los hermanos. Es muy importante que se tenga en cuenta nuestro reclamo. Hay un decreto, el 4340/90 y que no contempla este tipo de situaciones y exige el cumplimiento de prioridades de ingreso. Es decir que primero ingresan los del radio. No estamos en contra de eso, pero pedimos que se tenga en cuenta que nosotros ya tenemos niños en la escuela. En otros establecimientos también tienen listas de espera y tienen que cumplir a rajatabla lo que pide el ministerio sin resolver la cuestión de los cargos y sin crear nuevos jardines de cuatro años".

"Somos 23 familias que tenemos este problema. Tenemos nuestros hijos más grandes que ya son alumnos regulares de la escuela y no podemos anotar a los hermanitos. La escuela trató de hacer ingresar a los hermanos porque considera fundamental respetar la unión familiar, pero el Ministerio a través de un acta obliga a todas las escuelas a cumplir con todas las prioridades de aquel decreto del año 90 en perjuicio de nuestras familias", remarcó Andrea.

La mujer anticipó: "Los papás nos movilizamos hasta el ministerio para presentar una nota firmada por todos. No bajamos los brazos ante este mecanismo perverso que hacia fin de año establece límites de inscripción entre el 19 y el 23 de diciembre y nos deja afuera de todo".