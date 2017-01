Denuncian a Cristina por armar causas contra Stiuso

El fiscal Guillermo Marijuan pidió ayer que se investigue a la ex presidenta Cristina Kirchner por una escucha telefónica de una conversación con el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en la que se refiere al "armado" de causas contra el ex espía Antonio Jaime Stiuso.

Las escuchas surgieron a partir de una intervención telefónica sobre Parrilli, en el marco de una causa en la que el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan lo investigan por su supuesta inacción en la búsqueda del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser autor intelectual del triple crimen ocurrido en General Rodríguez (2008).

"Empezá a buscar todas las causas que le armamos" le dijo en una de las conversaciones la ex presidenta a Parrilli, entre junio y julio de 2016, para luego aclararle de inmediato: "No que le armamos, que lo denunciamos".

Parrilli le respondió que fueron ocho las causas "que le hicieron" y ahora Marijuan pidió que se investigue a la ex mandataria por los delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" y "falsa denuncia", a partir del contenido de las escuchas telefónicas.

En otra de las conversaciones, Cristina tilda de "coimero" al fiscal Gerardo Pollicita, quien la investiga ahora por presunta defraudación en la obra pública y lavado de dinero en el caso Hotesur.

"La afirmación (incluso con la retractación) de que se habrían armado causas penales contra Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado —sorteado— adopte al respecto", indicó Marijuan en el escrito.

El lunes próximo, el juez Ariel Lijo, quien recibió la denuncia, la enviará para sorteo a la Cámara Federal, con lo cual será otro el magistrado el que finalmente intervendrá.

El ex director general de Operaciones de la otrora Side, desplazado por Cristina del organismo tras 30 años de servicio y luego señalado por su gobierno por una supuesta vinculación con la muerte de Alberto Nisman, dejó sentado en la causa que al fiscal "lo mandó a matar el gobierno de Cristina". Y aseguró que en los últimos años se "obstaculizó" la investigación del atentado a la Amia.

Tras su salida del organismo, Parrilli denunció a Stiuso por ocultar información del atentado a la Amia y de haberse llevado datos del organismo, pero además por "67 importaciones por 94.000 kilos" de mercadería por "contrabando", entre 2013 y 2014, amparándose en la ley de inteligencia nacional, por la cual se la considera "material técnico secreto" y no es controlada ni verificada para el retiro en la Aduana.