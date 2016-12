Denuncian agresiones contra elpersonal

El tema de la seguridad física del personal del Hospital de Niños Zona Norte es otro de los reclamos que está presente. Según contó la médica de guardia y delegada de Amra, Valeria Luciano, casi todos los días se registran agresiones de algún tipo al personal del centro de salud.

"Acá hay solamente una persona de seguridad en la puerta y pasa mucha gente durante todo el día y la noche", explicó la profesional.

"Ellos (por los funcionarios del Ministerio de Salud provincial) dicen que la sociedad está más violenta, pero eso no es justificativo. La violencia de la calle tiene que terminar en la puerta del hospital. Nosotros tenemos que trabajar con el reaseguro de que estamos salvaguardados de la violencia de la calle", dijo, en el mismo sentido, Emiliano Verón, médico y delegado.

"Yo no le voy a pedir al director que solucione la inseguridad de la calle, pero de la puerta del hospital hacia adentro es responsabilidad del hospital. Y no toman cartas en el asunto. Se han hecho los reclamos correspondientes y no hemos tenido respuestas", remarcó.