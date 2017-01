Demandan mayor acción gremial frente a las medidas del gobierno

El ex ministro de Trabajo nacional Carlos Tomada consideró ayer que "las centrales sindicales, y particularmente la CGT", tendrían que "marcar más los límites" frente a la "contraofensiva laboral que está en marcha en la Argentina".

"Me parece que las centrales sindicales, y en particular la CGT por ser la más importante, tendrían que poner más enjundia, marcar más los límites", planteó el ex funcionario kirchnerista.

A su vez, cuestionó la reforma laboral que anunció el presidente Mauricio Macri para impulsar el desarrollo del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y advirtió que el objetivo es mostrar que "se terminó cierto equilibrio que había en las relaciones entre el capital y el trabajo".

El ex titular de la cartera laboral planteó que los referentes sindicales deberían "marcar más los límites" porque, opinó, "2016 fue una clara consolidación de la dirección de la contraofensiva laboral que está en marcha en la Argentina".

Al respecto, Tomada aclaró que ese "proceso" no lo "sorprende". Y recordó: "Lo habíamos anunciado ya desde la campaña".

"Recién ahora me parece que la CGT está dando alguna respuesta, cuestionando los despidos que siguen ocurriendo en la Argentina, porque parecería que fueron al comienzo en el sector público y luego algunos en el sector privado", evaluó.

En ese sentido, indicó: "Los despidos colectivos, que ya son por razones de decisiones económicas, empresarias y de ajuste, siguen ocurriendo en la actividad privada y ocultos, y me parece que la CGT ha tenido alguna respuesta", añadió.

Tomada también cuestionó las reformas que impulsó el gobierno para los trabajadores petroleros con el objetivo de reactivar la explotación de Vaca Muerta.

"Se trata de dar señales poderosas, a sectores clave, de que acá se terminó el cierto equilibrio que había en las relaciones entre capital y trabajo", manifestó el ex funcionario.