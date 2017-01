Del Sel, con el aval del jefe del Estado

El embajador argentino en Panamá, Miguel Del Sel, reveló ayer que el presidente Mauricio Macri avaló su decisión de alejarse por un tiempo de la política para volver al mundo del espectáculo.

"(Macri) Está enterado. Me pidió que le avise cuando se concrete y me dijo una frase formidable: «Primero estás vos. Después, la política»", reveló el humorista, que prepara el regreso del trío Midachi.

"Así como Macri me convocó una vez y le di mi apoyo y lo acompañé, hoy tengo el mismo derecho de decir que me tomo un tiempo para lo mío y volver a actuar y a estar cerca de los míos. No hay ningún problema", agregó el santafesino.

Asimismo, destacó: "Me metí en política para que haya un cambio, que se termine la corrupción y ganarle al peor y más corrupto gobierno de la historia argentina".