Define Montoya

En Arroyito siguen resaltando de manera natural que la propuesta formal que hizo ayer al mediodía Boca para contratar a Walter Montoya le cierra más que la formulada por River. Claro que eso no significa que prosperará en el plano real de esta carrera y puja de poderes entre los dos peces más gordos del fútbol argentino. Porque más allá de la importante cifra en dólares y el combo que llegó desde la ribera, y sedujo como buen perfume de mujer a la dirigencia canalla automáticamente, hay un factor que es determinante. Y es el pensamiento del jugador. El verdadero protagonista y dueño de su destino. Según pudo certificar ayer este medio, al chaqueño no le cierra para nada que el Mellizo Barros Schelotto lo haya pedido y a la vez aceptado dejarlo hasta junio en Central. A eso hay que sumarle que el volante dejó sentado que desea un cambio de aire a la brevedad. Como dato extra hay que resaltar que ningún directivo xeneize lo llamó o se comunicó con su representante para ver las condiciones de su nuevo contrato, todo lo contrario a lo que le expuso el millonario, que a la vez jugará la Copa Libertadores.

Esta novela que tiene como actores de reparto a Boca y River terminará el próximo domingo. Así anunciaron públicamente en su momento desde el riñón de Montoya, quien es el futbolista más codiciado de este mercado. Mientras tanto, los rumores, versiones y especulaciones siguen a la orden de día.

Central tiene en claro dos cosas. La primera es que no quiere vender al jugador. Pero choca con la segunda, que es precisamente que deberá transferirlo porque así es el deseo del mediocampista. "Es que como Walter nos pidió un cambio de aire decidimos escuchar las diferentes alternativas que nos hicieron llegar y vamos a definir por la que más le convenga al club porque defenderemos los intereses de Central por encima de todo", desprendieron desde Arroyito con firmeza.

La dirigencia canalla recibió en concreto dos propuestas. Una de River por 5 millones de dólares por el 100 por ciento de la ficha (Central tiene el 75%). "La consideramos insuficiente", retrucaron los auriazules. Y otra ayer por parte de Boca: 4 millones de dólares netos más la mitad de los derechos de Fernando Zuqui y la opción de dejar al chaqueño hasta junio.

"Es más interesante que la de River. Porque nos darían 4 millones más Zuqui, que Boca lo pagó como tres millones. Sería una operación de siete millones. Pero no hay nada firme por el momento, ya que mañana nos reuniremos con la comisión para ver cuáles serán los pasos a seguir", destacó el vicepresidente segundo Ricardo Carloni en diálogo con este medio.

Más allá de que los números que llegaron desde la ribera cuenten con el okey de los dirigentes, lo cierto es que Montoya hará valer su posición a la hora de la definición. Porque al volante no le cierra que Boca lo compre y no se lo lleve ahora. Menos que no lo hayan hablado para ponerlo al tanto de lo que le ofrecerán.

A ese cuadro de situación hay que agregarle que River no se quedará con los brazos cruzados y elevará la propuesta económica porque Gallardo lo quiere tener en sus filas. Otro plus que tienen los de Núñez es que al chaqueño le cayó bien que lo hayan informado por escrito de cuánto tiempo será el contrato (tres años) y el dinero a percibir. Ni hablar que tendrá además la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Por lo visto, la puja entre los clubes más grandes del país dará hoy un nuevo round, al menos mediático.





Desde España

En Central siguen aguardando que llegue una propuesta de España por Montoya. De ser así evitarán venderlo al mercado local como declararon públicamente. El obstáculo sigue siendo que no es jugador comunitario.