De siete centrales sólo Javier Pinola tiene banca en Central

De los 32 futbolistas que hoy tiene a disposición Paolo Montero se encuentran 7 marcadores centrales y el técnico pidió reforzar al equipo con un titular. Evidencia: no le cierra ninguno de los que están en el plantel. Como le pasa a la mayoría de los hinchas canallas. Aunque en realidad sí hay uno y es intocable: Javier Pinola. Sin embargo no podrá contar con él para las primeras dos o tres fechas. Y hay otro que está ahí, esperando su momento porque recién empieza: el pibe Renzo Alfani. ¿Los otros? Tienen un cartelito de "negociables": Marco Torsiglieri, que es el que tiene más chances de irse porque está en los planes de Oviedo (2ª división de España), Dylan Gissi, Hernán Menosse, Esteban Burgos y Mauro Cetto.

Obviamente, no se irán todos. El DT deberá elegir en quienes confiar, aunque sea como alternativa a los dos titulares: el refuerzo (un central derecho) y Pinola.

Encima, los que están por debajo del nivel que se pretende son todos diestros. Los zurdos son Pinola y Torsiglieri. Claro que los otros podrían adaptarse a jugar por la izquierda, como lo hizo Alfani en los dos clásicos por la Copa Santa Fe (24 y 31 de julio) ante Newell's, porque maneja los dos perfiles: "puedo jugar tanto de 2 como de 6", dijo al presentarse previo a esa competencia.

Y teniendo en cuenta que a Pinola se lo considera titular para la 3ª fecha ante Tigre o 4ª frente a Sarmiento (o la 2ª con Quilmes si el torneo se posterga), en Central se apunta al tradicional 2. Nombres hay, pero guardados bajo siete llaves. Trascienden algunos, pero en firme no hay nada.

"Es extranjero", confiaron desde la dirigencia auriazul. ¿Uruguayo? "No te la jugués", aclararon. ¿Algún dato? "No hay más, por ahora. Vamos despacio". ¿Descartados? Junior Alonso, Balbuena, Valdez, Matheu y varios más. Ni el técnico ni la dirigencia dan más pistas para no complicar ni encarecer el precio del jugador apuntado.

Mientras que por el lado de reducir el número de centrales, sólo está la posibilidad que tiene Torsiglieri de partir a España.

"Estamos en el medio, aún no hay definiciones", dijeron desde Central en cuanto a la chance de concretar la cesión a préstamo al club Oviedo, de la segunda división española. "Estamos trabajando, sabemos lo que queremos pero no es un mercado fácil para nadie", apuntó del otro lado el técnico de Oviedo, el destacado ex volante Fernando Hierro, quien ayer dirigió al equipo en el reinicio del torneo y sufrió un duro 5-3 en la visita a Sevilla Atlético. Un resultado que apura a los españoles porque evidencia las fallas defensivas que pretenden resolver.

"Hay una diferencia económica. No es mucha, pero los números no nos cierran", confiaron desde la dirigencia canalla. En la semana que hoy comienza seguro habrá avances.

Lo mismo que pasará a medida que Paolo Montero vaya resolviendo el plantel con el que piensa afrontar los 16 partidos que deberá jugar Central para completar el torneo en el que deberá salir de los últimos puestos (está 22º con 15 puntos) como único desafío.

Broun: hoy no, en junio podría ser

En este mercado de pases Central no buscará arquero por más que se fue Sebastián Sosa. Es que tiene al Ruso Rodríguez (a préstamo por otros 6 meses) y al pibe Jeremías Ledesma. Y como son sólo dos los refuerzos para traer hoy no se piensa en dueños del arco. "En junio puede ser", confiaron desde la dirigencia, por lo que Fatura Broun seguirá en Colón.