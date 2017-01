¿De conductor a presidente? Tinelli no descarta incursionar en la política

Marcelo Tinelli confesó que está pensando en meterse en la política. "No lo descarto a futuro", aseguró el conductor televisivo, que además es vice del club San Lorenzo.

"Marcelo Tinelli me confirmó que tiene ganas de meterse en política", lanzó hoy, punzante y con su habitual lengua karateca, Moria Casán

"Le mandé un mensaje a Marcelo para fin de año y me lo contestó muy emocionado. Me dijo que fui la primera que le auguró ciertas cosas que me dijo que la va a cumplir. Yo soy la bruja mayor, mi amor", manifestó la jurado del "Bailando".

Y reveló que Tinelli le confesó que "tiene ganas de meterse en política, de hacer algo por su país. Es un hombre de bien"

"Yo le auguré hace mucho tiempo que va a ser presidente", agregó. "Lo de la AFA lo tiene que dejar, es un quilombo", opinó enseguida la diva en el "Diario de Mariana", de Canal 13.

Tras la notable repercusión que tuvieron los dichos Moria, el propio Tinelli salió a responder a través de Twitter, y dejó abierta la puerta abierta de par en par.

"La adoro a Moria", escribió el conductor. "Ante su opinión de que debo incursionar en política, le dije que no lo descarto a futuro. Hoy no está en mis planes", anunció.

¿Se viene el cambio de rumbo en el futuro del conductor?