Dalbón:"La causa espuro humo"

Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina en causas civiles, aseguró ayer que "no existe" la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública por la que el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta y subrayó que se trata de un "invento" de Cambiemos para tapar la salida del ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

"No sorprende Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54 por ciento que la votó por coautores. No hay delito. Tranqui", señaló Dalbón en su cuenta de Twitter.

Con mensajes irónicos, el letrado le deseó "un gran 2017" al juez federal y sostuvo que no están "preocupados" por el procesamiento, ya que "no hay delito".

"¡Ercolini te deseo un gran 2017! Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás no estamos preocupados @CFKArgentina", sostuvo Dalbón y en otro mensaje agregó: "¡Ercolini, Bonadio vengan a mí! En 2017 se acaba la persecución política. Compren pirotecnia. Porque lo que existe jurídicamente es chasquibum".

"Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye. En la misma causa Ercolini sobreseyó a Cristóbal López causa del 2008. Ercolini lo del embargo es de revista de historieta. O te jugaste un asado con la cifra. No es objetivo ni equitativo es joda", se quejó el abogado, que acompañó los mensajes con fotografías suyas en una pileta y de vacaciones.

Por su parte, los diputados del bloque FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, rechazaron la decisión de Ercolini, que calificaron de "jurídicamente insostenible", y denunciaron que se trata de "una escalada más de la persecución que sufre la ex presidenta y otros dirigentes" del kirchnerismo.