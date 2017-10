"Hay dos referentes mundiales de Venecia. Uno es Fellini; el otro, está frente a mí.

Llegué hace un rato nomás a esta mitica ciudad, con el recuerdo permanente de todas las historias de Corto Maltés que leí, imaginándome a Pratt saliendo de esta ciudad tras la guerra, habiendo dibujado L' Asso di picche, para desembarcar en Buenos Aires y encontrar su madurez y el inicio de su mito en aquel lejano y entrañable Sur que le dio su primera fama y estilo.

Si me dicen Venecia digo Pratt. Y ahí está, en mi primera mañana, antes siquiera de alojarme en su piso flotante. Y eso que es grande Venecia. Y tiene miles de recovecos. Gente que aparece y desaparece en sus callejuelas. Yo me doy por hecho. No me lo van a creer allá.

Y entonces el Tano me hace un ademán y me hace entrar.

—Pasa. Siempre hay un plato para un dibujante italiano.

Y almuerzo con el gran Hugo.

Rep

Fragmento, publicado en Radar,

Página 12, 22 de enero de 2012.