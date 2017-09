A. Morales Cruz

(Panamá, 1952)



realidad 4/6



cuando escribo un poema

estoy en el poema con una mujer desnuda

cuando estoy en el poema observo que estoy detenido

en la subestación y un policía fuma afuera

yo veo al poema limpio subir por sus pantalones

de un Everest proscrito

creo que piensa en sus deudas

y el humo ahora le sale por los bolsillos



es tarde y este asco de estar aquí

donde escribir un poema es tan desolado

sin la suerte de poder huir

aun si mi casa fuera real





Agustina Lescano. (Santa Fe, 1992)



Miralo al lapacho blanco



ilumina la cuadra

desde el patio

del Colegio Nacional.

Si doblás en la esquina

y caminás, ves primero

la pintada en la esquina

que reza con ese magnetismo

que sigue bajando, nena

y en la mitad

de la vereda

las flores que brillan

como si soltaran el humo

después de haber fumado

durante todo el día.

Claro, ahí era antes

el Cementerio Municipal

en pleno centro

en cambio ahora

pusieron a los muertos

en el oeste

donde corresponde

por donde entró el agua

y se caen los panteones

mientras que el lapacho

florece con luz blanca

y te marca el camino

a casa.

Darío Zangrandi. (Chapanay, Mza, 1974)



Dos contratos



En bici va de uno al otro

extraña no poder vaguear

no poder bicicletear al patrón

desdobla solo el hombre

piensa en el pibe mayor

mientras cruza los guadales

ya va ayudar ese y pedalea

de un contrato a otro.



Enrique Butti (Santa Fe, 1949)



Liberto



Ya está, licenciado con tu venia

liberto rubricado con tu firma

libre ya de tus dádivas y halagos

del peso de tu lastre y tus cadenas

sin freno y rienda, suelto y desatado

del carro que azuzado yo arrastraba

de asistir con mi sangre a tu agonía

de dar luz y aplaudir al escenario

y al dosel de tus cópulas brutales.



Yo, el mismo que elegiste en la subasta

el miserable esclavo regalado

el infiel desollado casi muerto

de aquel yugo feroz al que devuelves

sin de nuevo esperanzas engrillado

a ser sólo de mí extraviado dueño.





Héctor Piccoli. (Rosario, 1951)



Haiku



con Lucio

Vibrante verde:

corazón, ¿aún lates?

—No, colibrí".





Marcelo Silva

(Paso de los Libres, Corrientes, 1973)



teorema de la piel



el pelo, el poro, el pliegue

la pequeña parte, el punto dúctil

lo que al tacto se estremece

lo que pulsa a la más leve presión

lo que se rasga, lo que quema

lo que el frío hiere, lo que calla

lo que definitivamente nos separa:

lo único que puede unirnos

a vos y a mí





Milenka Torrico

(Cochabamba, Bolivia, 1987)

Any more



Hay una niña que no quiere más

Porque tiene a su mami



mami que a los tres intentó asfixiarla

mami que a los seis la acusó de hippie

mami que a los diez la pateaba en el suelo

mami que a los trece la echaba de casa

mami que a los quince la acusa de lesbiana



mami que la amenaza

que la inculpa



mami que la apunta con un arma

y la llama hija-de-puta.





Robin Myers (Nueva York, 1987)



Union Square Station



Después de tanto ardor —tanto tratar

de encontrar las palabras y de tocar la carne,

la tibieza de ambas, o tan sólo

una manera de lidiar con sus efectos—,

después de tanto espacio que nos queda

cuando lo buscamos, sin importar si lo encontramos

o no, pienso, parada en la estación desierta

de metro, mientras un cellista solitario

munido de su arco hace que los armónicos

graves retumben por la cueva,

que debe ser deseo esto también:

dirigirse no al músico

(y sin nada de fuego), sino al tren: Sé lento,

sé lejano. Déjame que me quede

este zumbido visceral

en los pulmones. Oblígame a esperar.

No vengas nunca.





Rodolfo Edwards (Buenos Aires, 1962)



Los mundiales



Los mundiales

siempre pensé

que los mundiales

son unidades de tiempo

en este mundial

hay jugadores que saben

que es su último mundial

y todos los civiles

también sabemos

-más o menos.

cuántos mundiales

nos quedan



el tiempo es

un grandísimo hijo e' puta