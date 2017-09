Cuando aquella Navidad Roger Chartier (Lyon, 1945) recibió como regalo Los patines plateados seguramente se dejó llevar por la historia que allí se contaba y por la descripción de los paisajes holandeses donde se jugaba ese relato. Ese libro es el primero que recuerda haber leído en su vida. Por entonces no sabía que luego se convertiría en un estudioso de la historia de la cultura y de la lectura. Es más, Chartier es un apasionado de la cultura del libro. Días atrás, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el título de doctor honoris causa, en el marco de los 70 años de la Facultad de Humanidades y Artes, y desplegó, en distintas charlas y seminarios, esa pasión que sigue investigando día tras día.

Chartier nació en Lyon, la ciudad francesa que albergó uno de los primeros libros impresos en ese país, gracias a la decisión de Barthélemy Buyer, un hijo de abogados, que comprendió las posibilidades que la nueva técnica ofrecía para introducir el libro como mercancía. Era 1473, y ese impulso llevó a Lyon a ser sede de numerosas imprentas.

Coincidencias o no, lo cierto es que Chartier, unos cuantos siglos después, debía decidir sobre sus estudios universitarios y le interesaba tanto la historia como las letras. Optó por la primera y marchó a París; años después logró unir ambos universos. Hoy es un erudito en la historia del libro y de la lectura, y sigue muy de cerca los debates actuales sobre la tensión entre el mundo del libro impreso y el digital. "No hay equivalencia entre el libro impreso y el digital", dijo en diálogo con Cultura y Libros. Lejos de ser leído como una advertencia, el concepto funciona más bien como una lupa a través de la cual se puede intentar ver lo que ocurre. Igual, y como para despejar voluntades que lo ubiquen como un pronosticador del mundo cultural, señaló: "Los historiadores siempre fueron los peores profetas".

Durante una extensa entrevista, Chartier se dedicó a explicar que la tarea de un historiador es, en todo caso, intentar comprender lo que ocurre, de la mano del análisis histórico, justamente.



—El libro impreso lleva casi seiscientos años de existencia, a partir de Gutenberg. ¿Su aparición permitió la democratización de saberes?

—Es verdad, pero hay una discusión en relación con la importancia que se le debe otorgar a la invención de Gutenberg porque, por un lado, usted tiene razón, más libros podían ser leídos por el mismo lector o más lectores podían leer un libro porque había una reproducción mecánica de lo que anteriormente se reproducía a través de la copia manuscrita. No hay discusión a propósito de esto. La discusión está, en primer lugar, en torno a que la invención de Gutenberg iba en detrimento de la comunicación o de la publicación manuscrita, algo que no ocurrió porque se mantuvieron ambas durante varios siglos, no solo para la comunicación entre sujetos, las cartas, sino también para otros géneros que quedaron fieles a la publicación manuscrita, como las partituras o antologías poéticas. En segundo lugar, hay que señalar que hay matices respecto a la invención de Gutenberg. Hay un libro de dos historiadores franceses, Lucien Febvre y Henri Jean-Martin, cuyo título es La aparición del libro, y está enteramente dedicado a lo que usted menciona como consecuencia de la invención de Gutenberg, pero el título era especialmente erróneo porque daba a entender que con Gutenberg aparecía el libro, cosa que no es verdad.



—El libro antecede a la imprenta.

—Tal cual. Eso se ve con la forma del libro tal como la conocemos que refiere al codex o códice, cuadernos, hojas, páginas, encuadernación, y que proviene de los primeros siglos de la era cristiana. Por lo que está claro que hay una historia de larga duración del codex antes de la de la imprenta. Y también se puede pensar que hay formas de libros que no son los códices: los rollos de Grecia y Roma y las tablas de la Mesopotamia en un cierto sentido son libros. Hay toda una discusión sobre el concepto de libro y a qué se debe aplicar. Entonces, sí hay una importancia decisiva de la invención de Gutenberg pero al mismo tiempo históricamente es necesario referir a otras mutaciones del libro a través del tiempo. La historia del libro no es solamente la historia del libro impreso.



—¿La era digital podría empujar al libro impreso a ser un objeto de culto?

—Es un diagnóstico muy complicado. Yo siempre digo que los historiadores han sido los peores profetas, se equivocaron siempre en el dibujo del porvenir. En este caso hay muchos indicios contradictorios. Si se considera el mercado del libro en el mundo, salvo Estados Unidos, el electrónico es una parte minoritaria, un tres por ciento. La conclusión ante esto es que los lectores son fieles a la forma impresa, incluso comprando los libros a través del mundo digital, como Amazon, que es el otro elemento en el diagnóstico. Las instituciones de la cultura del libro impreso están con grandes dificultades. En Europa muchas librerías desaparecen por la competencia electrónica. Hay una crisis de los diarios, importantes periódicos abandonan la forma impresa. También hay una crisis de las bibliotecas en tanto están tentadas de sustituir a las colecciones impresas por formas de la reproducción digital. Lo que es evidente es que hay una tensión que se vincula con algo absolutamente nuevo en el mundo digital que es la continuidad entre la escritura y la lectura y la relación de lo que llamamos libros. Porque la palabra también tiene una ambigüedad.



—El libro más allá del libro...

— Un libro es un objeto impreso diferente de otros objetos de la cultura escrita, no es un diario, no es una revista, no es un afiche, ni una carta. Pero el libro también, si hablamos de un libro de un autor, es un discurso que tiene una cierta forma, que supone una totalidad, una arquitectura, en la cual cada fragmento, capítulos, partes, párrafos están ubicados dentro de una narración, una demostración, una argumentación. Y en este sentido entre el mundo digital, las redes sociales, y un discurso particular, que sería el libro, se produce una transformación importante. La técnica electrónica permite una lectura segmentada, que remite a una textualidad fragmentada. En el libro, como discurso, existe una relación entre cada fragmento y la totalidad, y eso es fundamental e inmediatamente visible con el libro impreso. Con el mundo digital por primera vez hay una separación entre el texto y el objeto. El objeto es la computadora o la pantalla, y esta pantalla puede recibir todos los textos que desea el lector y puede producir todos los textos que ese lector, transformado en un escritor entre comillas o sin comillas, puede producir. Y esto es una novedad absolutamente radical. Una de las consecuencias es que este mundo digital es un mundo de fragmentos. Hay apropiación de fragmentos de libros sin relación con la totalidad de la cual participaba.



—¿Un nuevo mundo escrito?

—Puede ser la dimensión de un nuevo mundo de lo escrito, en el cual los sentidos de la palabra fragmento y la palabra obra perderían su sentido tradicional. Puede ser también un peligro cuando pensamos en la lectura hoy frente a las pantallas de obras que fueron concebidas y apropiadas como tales. Y de ahí la ambivalencia de lo que se puede decir con esta transformación, que es fundamental, porque anteriormente nunca se habían separado un contenido textual de un objeto que podemos llamar libro, rollo, códice, manuscrito, codex impreso, y nunca se habían producido revoluciones y mutaciones simultáneas de la técnica de reproducción de los textos, de la forma de inscripción de los textos y de las prácticas de lectura. Cuando Gutenberg inventó una nueva técnica de reproducción era dentro de la historia del codex. Cuando apareció el codex, apareció dentro del mundo de la copia manuscrita, y muchas de las revoluciones de la lectura que los historiadores han discutido se ubicaban dentro de una estabilidad morfológica y tecnológica. Hoy las tres mutaciones (reproducción, inscripción y lectura) están asociadas y de ahí un fenómeno histórico radicalmente nuevo.

—También es cierto que hay quienes consideran que el libro comenzó siendo oral, o sea que cambió de formato en reiteradas oportunidades. Estas mutaciones podrían aventar temores ante una posible crisis terminal del libro.

—Efectivamente se puede pensar que hay una literatura oral que define un discurso como un libro cuando no existía la forma del objeto libro. Creo que debemos salir de una discusión que fue ampliamente plasmada a través de la oposición donde aparece una forma de utopía de un mundo solamente de pantallas, en el cual desaparecerían las otras formas de soporte de lo escrito. Era por ejemplo el primer proyecto de la Biblioteca Nacional de Francia: no había ningún libro, solo una serie de pantallas. Frente a esto había un discurso de lamento: "Con la desaparición del libro tradicional es el fin de la cultura escrita, de la literatura, de la lectura". Ambos diagnósticos son interesantes, pero no científicos. El problema es comprender, que es en la única cuestión que la historia puede ayudar, lo que se transforma en las prácticas de lectura, las producciones escritas y los procesos de construcción de sentido cuando se entra en el mundo digital. Más que temor, lo que aparece es el rechazo a la equivalencia porque lo que domina hoy en día es "qué importa que desaparezcan los diarios impresos, si los tenemos en forma digital", "qué importa que las bibliotecas vayan a delegar sus colecciones si cada uno en su casa puede tener un textual a través de su computadora" o bien "qué importa que la gente no pueda ir más a una librería si se puede comprar a través de las redes electrónicas". Y para mí ahí está el error fundamental porque cada uno de estos lugares o prácticas no es equivalente al otro.



—¿Ese sería, entonces, el tema: las diferencias?

— Una librería, al igual que la biblioteca, permite encontrar lo que el lector no buscaba, hay una lógica del espacio. Una librería es como una suerte de espacio donde se descubren libros desconocidos por el lector. Cuando se trata de bibliotecas en las que el lector tiene acceso a los libros también está la cuestión del descubrimiento de libros no buscados; y en el periódico, la página también define un espacio, y el lector va a encontrar una crónica, un anuncio publicitario y otro género editorial. Para el mundo de la cultura escrita la lógica dominante es espacial, eso explica por qué muchas veces se utiliza la metáfora del lector como viajero. Es el lector que se desplaza físicamente en una librería o mentalmente en la revista o el periódico. La lógica del mundo digital es una lógica temática, enciclopédica, rúbricas, temas, palabras clave. No son lógicas equivalentes, en este caso no es una cuestión de temor sino de indicar la riqueza que podría estar presente en una pluralidad de culturas de lo escrito. La gente escribe todavía en forma manuscrita, yo espero para los libros y los periódicos una enorme cantidad de textos impresos, y también que cada uno, si puede y es así cada vez más, pueda entrar al mundo digital, sé que está obligado de entrar.



—El mundo digital ofrece la ilusión, engaño para otros, de que todo se puede leer.

—Sí, este mundo digital es como la expresión paroxística de dos temores. Por un lado, el temor a la pérdida, la ignorancia, el olvido. Las computadoras pueden entenderse como capacidad de memoria. Este mundo representa una prótesis de la memoria respecto de este temor de la desaparición. Era la idea de la biblioteca de Alejandría. Este sueño de la biblioteca universal es una expresión de esa voluntad de domar la posible pérdida. Frente a esto la biblioteca de Alejandría transformada en biblioteca de Babel se puede mostrar como un temor contradictorio, también el de una abundancia textual indomable y su consecuencia, la necesidad del olvido y que es la otra característica del mundo digital: borrar. Se borra conscientemente escribiendo, se borran los archivos más antiguos, se borra también por la obsolescencia de la tecnología. En el mundo digital se han

Roger Chartier se sorprende ante la pregunta sobre cuál fue el primer libro que leyó. Igual, responde. Escarba en su memoria, en su memoria de lecturas, y dice: Los patines plateados, de Mary Mapes Dodge. El libro le llegó como un regalo de Navidad en su infancia. Se sonríe, y el académico vuelve a la carga. Explica que más que definir un libro como ingreso a la lectura él prefiere hablar de narrativas. "Hay dos narrativas respecto del ingreso a lectura. Una es la de los herederos. Aquellos que nacen en hogares donde hay libros, donde el libro no es algo extraño", dice, y aclara que ese no es su caso. Estos herederos reciben las lecturas de la escuela como obligadas pero prefieren las clandestinas, salir a la caza furtiva de lecturas.

La otra narrativa refiere a un mundo en el que libro es algo raro, totalmente ausente o presente para circunstancias excepcionales, como el regalo de Navidad, de ahí Los patines de plata. La escuela cumple un papel totalmente distinto acá, es el momento de la aparición del libro y la lectura. Hay un respeto profundo sobre lo que se lee en la escuela y la transformación de estas lecturas obligatorias, rechazadas en la primera narrativa. En este caso la lectura se transforma en algo del gusto íntimo: no es una obligación penosa, sino un descubrimiento de un mundo. Y este es su caso.

El libro citado por Chartier está disponible en Amazón y un fragmento de él se puede leer desde cualquier dispositivo. El libro y sus definiciones, mundo impreso y digital, totalidad, fragmento, autor, olvido, memoria, lecturas. tan sólo algunos de los temas abordados por Chartier por estos días.

Argentina y la memoria

Chartier tiene una relación especial con Argentina. Comenzó a venir a mediados de los 90, dictaba seminarios a través del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, también a través de la relación con los centros franco-argentinos, por entonces no institucionalizados. Sus viajes asiduos representaron, y representa aún, un interés particular por el país. Y por Borges.

"Mi interés por Argentina se relaciona con la presencia del pasado en el presente", dice. Le interesa —agrega— la historia, relatada por los historiadores pero también a través de otras formas, la literatura, novela, teatro y la memoria, institucional o personal. "Y en este caso en América Latina la presencia del pasado en el presente se remite a los tiempos oscuros de las dictaduras. Hoy cada debate, discusión o tensión política tiene como referencia esa sombra. En este sentido tiene una importancia trágica, dramática, pero que se puede estudiar de una manera un poco más fría. Sin embargo, hay pasados que son presente, incluso si la gente quiere borrarlo o ignorarlo", afirma.

Borges

Borges es otro de los temas que acercan a Roger Chartier a la Argentina. Cuenta que había leído a Borges antes de venir al país, pero como era amigo de Ricardo Piglia ese vínculo se fortaleció. Y le interesa una lectura particular de Borges, sobre su escritura porque dice que es una literatura reflexiva sobre sí misma. Dice que "siempre está la reflexión poética". En su opinión, Borges ha dotado a su escritura de una dimensión poética o filosófica, algo que interesa, y mucho, a los historiadores de la cultura. "Si se piensa en la idea del autor aparece claramente la cuestión en Borges y yo, la pluralidad de sentido de una misma obra, el espejo y la máscara, un laboratorio sobre la lectura", se entusiasma.