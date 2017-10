El tatuador del día

a Santiago Maldonado



I



¿Por qué no puede seguir

el hombre del morral de la luz

tatuando el antebrazo de este siglo

que no acaba de nacer,

mientras copula

con el que no termina

de morir?



¿Si él acompañaba la cintura justa

de los bisnietos de la Araucanía,

en tanto se tomaba

de un solo trago

su copa de ajenjo

con el bueno de Proudhon,

o desempañaba el monóculo de Bakunin

con esmero y dulzura antigua,

como todo lo soñado?

II



¡Ay de nosotros

entre la greda oscura del río Chubut!

¡Ay de nuestras manos vacías

en la Bolsa de Roma,

donde cotiza el vellón de lana

de Benetton,

con los colores

de una sangre cobriza

y la figura en derechura del cacique Lautaro

que nos saluda con su lanza despierta

todo él parado en su caballo,

tal como estaba y así lo dijo

el compañero Matías Santana,

bien mapuche y de vincha labrada,

que vio todo,

porque él lo vio todo, sí,

por esta verdad que alumbra

como las flechas de otro tiempo

y las hachas de piel de Luna,

colgando de la comisura

del mundo!

III



¡Dejen que siga tatuando

la espalda rugosa

de la cordillera,

con el color de los brotes

del alba!



¡Que nos dibuje a pulso firme el día

el hombre de la barba buena,

de la abierta mano

hacia el coraje intacto!



¡Miserables cipayos

de este tiempo oscuro,

enanitos genuflexos

para la cal del lucro!



¡Ustedes,

sirvientes puntuales

de la piel del odio,

aceitadas bestias

para la codicia,

devuélvanlo!

Eduardo Valverde

