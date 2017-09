El cine como lugar de encuentro

Una vez más, y no es poco. El cine, ese relato imprescriptible, tendrá su lugar en la ciudad a partir del viernes cuando comience la 24ª edición del Festival de Cine Latinoamericano Rosario. Documentales, ficción, estrenos, películas invitadas, filmes en competencia y fuera de ella, directores, autores, actores, productores y espectadores tendrán su lugar de encuentro en un festival que es un clásico en la ciudad, que este año se proyectará en diez sedes diferentes y que inaugura nuevas secciones.

Los memoriosos recuerdan las primeras ediciones, cuando el video era "la" herramienta narrativa de avanzada. En una sala pequeña, aquellas imágenes paganas traccionaron para que se creara una videoteca, el Centro Audiovisual Rosario y luego el festival que extendió su territorio sobre toda Latinoamérica. Veinticuatro ediciones en las que compitieron largometrajes y cortos, junto a trabajos de escuelas de cine, y que tras cada encuentro conformaron muestras itinerantes que recorren el país y traspasan sus fronteras.

Ahora destacan en su propuestas filmes premiados, estrenos, ciclos de otros festivales y los tradicionales cortos, una sección que reúne más de 20 horas en la programación. También hay espacio para las producciones que surgen de las escuelas de cine y, desde ya, las realizaciones rosarinas.

La función de apertura será el viernes, a las 20, en el teatro municipal La Comedia cuando se presente Muñequita porteña, una función especial de la película Muñequitas porteñas (1931) de José Agustín Ferreyra, primer filme argentino totalmente hablado, recuperado recientemente en una singular experiencia de reelaboración del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Buenos Aires).

La versión que se exhibirá es distinta a la de su estreno, ya que el filme se sonorizó con discos fonográficos que después de más de ochenta años se perdieron. Por eso para esta proyección se convocó a Santiago Loza y Ariel Gurevich a escribir los diálogos a partir de las imágenes y a Rosario Bléfari, Javier Drolas, Vanesa Maja y Pato Aramburu a realizar una suerte de doblaje en vivo, aun cuando no es enteramente un doblaje sino una versión original. Fernando Kabusacki y Matías Mango serán los encargados de la musicalización, también interpretada en vivo (ver aparte).

Funciones especiales

Dentro de las funciones especiales, el Festival tendrá su noche al aire libre. Será el jueves 14, a las 19, en la explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en el marco de los picnics nocturnos promovidos por las secretarías municipales de Cultura y de Ambiente y Espacios Públicos. Se proyectará Todo sobre el asado, última película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, directores de El ciudadano ilustre (2016) y El hombre de al lado (2009), quienes recorrieron el país indagando acerca del menú favorito de los argentinos. El filme participó de los festivales de San Sebastián y Málaga.

El sábado, a las 20.30, en el Lumière se proyectará como función especial Nadie nos mira, de la rosarina Julia Solomonoff, protagonizada por Guillermo Pfening, ganador del premio al mejor actor de la Competencia Internacional del Festival de Cine de Tribeca (Nueva York). Herido por un desamor, Nico, actor argentino, se muda a Nueva York con la promesa de un rol en una película y la ilusión de empezar de nuevo. Cuando la película se atrasa se ve obligado a busca cualquier trabajo con tal de aguantar y no abandonar su sueño.

Y en el marco de los cien años del nacimiento de Violeta Parra, el lunes 11, a las 18, en el Túnel 4, del Centro Cultural Parque de España, se podrá ver Violeta se fue a los cielos, del chileno Andrés Wood. Desde la carpa que levantó en La Reina, Violeta Parra es visitada por sus sueños, vivencias e ilusiones. Un rompecabezas a modo de biografía para armar a través del cine.

Estrenos

La grilla de estrenos incluye al cine latinoamericano, nacional y local. De Colombia, llegará La mujer del animal, de Víctor Gaviria, que cuenta la historia de Amparo, víctima de violencia de género en Medellín y de Bolivia se proyectará Viejo calavera, ópera prima de Kiro Russo premiada en distintos festivales. Cuenta la historia de un joven minero que lleva una vida dividida entre el trabajo y el alcohol. A la vez, la cinematografía brasilera tendrá su lugar con Cinema novo, documental de Eryc Rocha, sobre la generación de cineastas brasileros de los años 50 y 60, y Al otro lado del paraíso, dirigida por André Ristum, premiada en Brasil y en Trieste (Italia). En este filme, la escena trascurre en Brasil, años 60. Nando, de 12 años, narra las aventuras de su padre, un idealista que sale del interior de Minas Gerais hacia la recién inaugurada Brasilia, que todavía está en construcción, con el deseo de mejorar de vida y de participar en la construcción de la nueva capital. Y de Chile llega Aquí no ha pasado nada, dirigida por Alejandro Fernández Almendras, que participó de los Premios Goya, y está basada en un hecho real, donde la impunidad rodea un accidente de tránsito en el que está involucrado el hijo de un político.

El cine nacional tendrá estrenos con el documental El (im)posible olvido, dirigido por Andrés Habegger y Los ganadores, de Néstor Frenkel, una hilarante investigación sobre la liturgia de las entregas de premios amateurs y sus entretelones.

También habrá estrenos rosarinos. El festival tendrá una función avant premiere de Umbral, de Claudio Perrín, una película hecha a la memoria de David Moreira, el chico de 18 años linchado por vecinos en barrio Azcuénaga que lo acusaron de un intento de robo.

Como en las últimas ediciones, también estará presente en el festival la sección "Penumbras", cine fantástico y de terror, y "La memoria en su sitio", dedicada a recuperar y debatir pasado reciente. Una de los estrenos será La muerte nos duele, de Tomás Leone, que se centra en la historia del diputado de la izquierda peronista Rodolfo Ortega Peña, el primer asesinato político reconocido por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en 1974.

Nuevas secciones

En esta edición del Festival se presentará por primera vez la sección Encuadres. Este año el foco estará puesto en el vínculo entre el cine y la literatura. Vuelo nocturno, de Nicolás Herzog, aborda la historia que rodea el momento en que, a causa de un aterrizaje forzoso en Concordia, Antoine de Saint-Exupéry conoce a la familia Fuchs y a sus dos hijas: "las princesitas", dando lugar a la leyenda de que el Principito no es originario de Lyon sino de Argentina. Se verá también Lai, de Rusi Millán Pastori, un íntimo retrato del escritor Alberto Laiseca, entre otros filmes.

"Animaratón" es una sección dedicada especialmente a las producciones animadas, que incluirá charlas y capacitaciones específicas. A cien años del primer largometraje de animación del mundo, podrá verse Sin dejar rastros, ópera prima de Diego Kartaszewicz que retrata la vida y obra del cineasta Quirino Cristiani (1896-1984), creador de El apóstol (1917), primera película animada, cuya obra se ha perdido casi por completo.

El Festival es también lugar de encuentro entre investigadores, productores, estudiantes y docentes para compartir y conocer diversas instancias y propuestas desarrolladas en cada ámbito. En ese marco, se presentará El libro Moushon! de la animación latinoamericana, a cargo de Federico Moreno Bresser. Moushon! es la revista de animación más importante y de mayor trayectoria de Argentina.

El debate estará presente en la mesa de discusión "Mujeres audiovisuales resistiendo desde el territorio", organizada por Mujeres Audiovisuales Rosario, pensada como un espacio de participación y visibilización de la producción local, nacional y regional de cine y teorías no sexistas.

El oficio desde adentro se verá en Siete latidos, una serie documental para televisión, donde cada capítulo retrata a referentes de la producción audiovisual local y regional, destacando la diversidad de oficios que componen el trabajo del hacer audiovisual.

Diez sedes para ver cine, para que una vez más, y no es poco, las imágenes se encuentren con la mirada.

Capacitación

El Festival de Cine Latinoamericano ofrece también instancias de capacitación gratuitas.

El lugar que ocupa un guión en el cine será el tema de Pablo Meza, el sábado, a las 10, en el Complejo Astronómico (Parque Urquiza). El sábado, también en el Complejo Astronómico, a las 15, Vanessa Raggone charlará sobre la producción cinematográfica; mientras que Raúl Manrupe brindará un panorama histórico de la animación en Argentina, el lunes 11, a las 18, en la Escuela Para Animadores (Isla de los inventos) y el jueves 14, a las 18, en el Centro Cultural Parque de España, Ignacio Pérez Marín dictará un taller sobre música y cine.

Los cursos requieren inscripción previa hasta el miércoles inclusive, vía mail a carcursos@rosario.gov.ar.