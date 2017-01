Cuentas claras con AFA

Newell's acordó la forma de pago de 8 millones y podrá habilitar a San Román y Mansilla

La Comisión Normalizadora de la AFA pateó el tablero hace unos días y amenazó a los clubes que tuvieran deudas que no iban a poder incorporar jugadores en el mercado de verano. Sin embargo, Newell's no es de los que más obligaciones tienen que cumplir y acordó la forma de pago, con lo cual no habrá problemas, si es que se reanuda el fútbol, de que Diego Osella pueda utilizar a José San Román y Jacobo Mansilla, a quienes tuvo desde el principio mismo de la pretemporada.

La deuda de Newell's con la AFA es de "apenas" 8 millones de pesos, una cifra poco importante a ese nivel. En noviembre del año pasado ya había ofrecido un plan de pago pero había que refrendarlo en calle Viamonte y eso hicieron los rojinegros, que ahora recibieron el okey.

Newell's pagará una primera cuota de 800 mil pesos, la cual saldrá de los 6 millones que le corresponden por la deuda de Fútbol Para Todos correspondiente al mes de diciembre aún no abonado.

En febrero se pagará una segunda cuota de 400 mil pesos y lo que seguirán serán 60 cuotas de 160 mil pesos, por lo que el monto total pagado de aquí a 5 años será de 10 millones 800 mil pesos. Es decir el acuerdo alcanzado contempla los intereses del plan en cuotas.

Newell's entonces ganó alivio en una cuestión que generaba cierta incertidumbre y además hoy se comprometió a abonar la parte adeudada de los sueldos de los empleados del mes de diciembre, por lo cual quedará al día con ellos. En los próximos días deberá hacerse cargo de los meses adeudados con los jugadores.