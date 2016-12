"Cuándo Osella nos diga quién podría reemplazar a Advíncula, vamos y hablamos con él"

En Newell's no hay tiempo que perder. Y su verborrágico presidente, Eduardo Bermúdez, asegura que el entrenador Diego Osella tiene la llave para ver si se encaran negociaciones para ver quién puede ser el sucesor del peruano Luis Advíncula: "Cuando Diego nos diga 'éste es el hombre', vamos y hablamos con él".

En declaraciones periodísticas este mediodía, el titular rojinegro ratificó la continuidad del delantero Mauro Matos al señalar que "sí, continúa a pedido de Osella. Y ahora con el problema de Tevez nos quedamos sin delanteros".

Sobre la situación de Jacobo Mansilla, el volante de Olimpo que podría llegar al club del Parque, Bermúdez indicó que "hablé con Dagna (Alfredo, el presidente del club bahiense) y me dijo que el futbolista tiene que solucionar su contrato con Olimpo. Hasta que él no resuelva su situación no voy a hablar con el jugador. Si no, el 1º de enero me lo traigo".

Acerca de los laterales que podrían reemplazar al peruano Luis Advíncula, Bermúdez fue consultado por los nombres de Matías Zunino y Maximiliano Caire y sobre ellos apuntó que "de Matías Zunino no sé nada, sólo que juega en Uruguay y lo tendré que mandar a ver. Y Caire está en Vélez. Lo que pasa es que son todos jugadores que jugaron con Diego (Osella) y a Diego lo quieren todos".

Y amplió: "No hemos hablado con nadie. El que tiene que decidirse es Osella. Cuando él nos diga 'éste es el hombre' vamos y hablamos. Osella sabe hasta dónde podemos exponer dinero, porque todos festejan y festejan, pero con muy poca plata hemos hecho el milagro de este equipo competitivo que armamos".