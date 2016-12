Cuando la libertad se reduce

No es casual que en las tiras de Mafalda el personaje de "Libertad" sea una nena chiquita; es una sutil metáfora de Quino que nos ilustra sobre la reducción de nuestros derechos, básicamente el de una existencia digna. Pese a que la democracia es un sistema político bastante aceptado, es cierto que muchas veces necesita limitar las individualidades; pero hablamos de otra cosa, de los perjuicios para las mayorías derivados de la concentración económica o de quienes ejercen dominación hegemónica sobre otros. El raciocinio nos dice que libertad es la condición social de quien puede decidir por sí mismo sin estar sometido a la voluntad ajena; una condición que en la antigüedad se heredaba. Se decía que libre era quien nacía de madre libre o cuando el amo renunciaba (vendía) el dominio de un esclavo. En un ejemplar del Telégrafo Mercantil de 1802, por ejemplo, se puede encontrar un aviso ofreciendo la venta de varios negros en 1.700 pesos fuertes (obsérvese que las ventas en negro siguen vigentes). En la actualidad, no existe la esclavitud legal pero en algunas factorías se la observa disfrazada de eficiencia y ocultando su verdadero propósito de explotar para ganar. El neoliberalismo de la escuela austríaca se popularizó con las ideas de Milton Friedman (1912-2006) y sus economistas de Chicago, cuyas propuestas básicas fueron achicar el Estado desactivando lo público para sustituirlo por la libre iniciativa empresaria. Pero resulta una paradoja que ese neoliberalismo –en la actualidad ya probado y obsoleto– sea quien proclame una libertad amplia, siendo que en función de sus intereses muchísimos seres humanos en todo el mundo son o han sido privados de sus derechos elementales. Bastardean la idea de libertad, basta observar como algunas naciones han sido despojadas de la autodeterminación por los centros financieros de poder. No son totalmente libres aquellos a quienes les cuesta acceder a la nutrición o educación básica, ni los acorralados por la desocupación. No son libres los países en donde los cipayos rematan al mejor postor sus respectivas soberanías. Pero tengamos cuidado con ciertas promesas de liberación, que el ruido sea por cadenas rotas y no por cadenas que se cambian. Afortunadamente existe algo que nadie puede reducirnos, la libertad de pensar. Precisamente por eso desearía que en Argentina, "Libertad" –la nena chiquita de Quino– pueda crecer.

Omar Pérez Cantón





El poderoso caballero "don dinero"

Hace unos días por TV, pasaron la saga de una familia heredera de una casa por la calle Urquiza, no recuerdo la altura. Esta casa es patrimonio arquitectónico de la ciudad, es estilo art nouveau. No es el que más me gusta, pero estéticamente se la ve muy bien. El padre falleció y sus tres hijos decidieron venderla. Ellos, según expresan, desconocían el valor histórico de la vivienda y ahora tienen un lío fenomenal con la Municipalidad. Por otro lado, en La Capital salió que la Bolsa de Comercio va a demoler un petit hotel en la calle Corrientes que también es patrimonio histórico, y parece que el poderoso caballero, "don dinero", lo va a hacer.

Olga Provenzal

DNI 1765250

Sobre los juguetes sexistas

En La Capital del 20/12, la comunicadora social Viviana Della Siega pide que los juguetes no sean sexistas, es decir que sean tanto para varones como mujeres. Esto es, sin duda, un despropósito bajo todo punto de vista. Para los agnósticos, el ser humano fue fruto de la naturaleza; para los que somos cristianos Dios fue el creador, y la Biblia en el Génesis dice: "Y Dios lo creó varón y mujer", con todos los atributos propios del hombre y de la mujer y con diferencias sustanciales, pero en una total complementación. Esas diferencias se notan en el aspecto físico y también mental. Si tomamos sólo el aspecto físico, además de la diferencia de los órganos sexuales, el varón tiene una mayor robustez que duplica y hasta triplica a la de la mujer. Si dentro del deporte, supongamos el fútbol, hay un partido mixto, en el primer encontronazo tendríamos a las mujeres en el quirófano. Si colocamos un montón de juguetes de todo tipo y enfrente ponemos un grupo de chicos y le pedimos que vayan a retirar cada uno su juguete, es demasiado obvio que el varón buscará el juguete de varón y la mujer el suyo. Pretender lo contrario es imponer en forma obligada condiciones dictatoriales antinaturales, es como obligar a un hornero que en lugar de hacer su casita de barro la haga de palitos, es ridículo. No podemos cambiar la esencia del hombre ni de la mujer que son innatas en el ser porque así fueron creados. Para los cristianos, esta actitud es ir contra los designios de Dios, es renegar de nuestra fe que viene de los tiempos inmemorables y por la cual vivimos y morimos. No comprendo esa insistencia de cambiar la esencia de la naturaleza humana.

Juan Carlos Bressan

DNI 6.347.664





N. de la R. La autora de la nota a la que se refiere el lector proponía regalar juguetes no sexistas para esta Navidad. "Muñecos para ellos, y autitos para ellas", decía en uno de sus párrafos.

Civilización, barbarie y deforestación

Ingresamos en el verano y las calles de Rosario se tornan intransitables, las altas temperaturas, propagación por radiación conjunta de asfalto y cemento, las hacen agresivas a la salud física-psíquica de la población. Qué decir en cuanto el monóxido de carbono que nos invade. Al parecer nadie repara en los daños potenciales. Es que la ciudad se ha convertido en un páramo, gracias a las políticas del Ejecutivo municipal a cargo de la señora Mónica Fein, y tolerancia del Concejo. ¿Por qué se ha llegado a este deplorable estado? Simplemente porque se lleva sin pausa una política de deforestación de la añeja arboleda que nos amparaba. Lo lamentable es que ante los malos ejemplos, tala de árboles indiscriminada por parte del Estado municipal, el hombre común entiende como política admitida y promovida, por lo que accede en dañar, inclusive a extraer el ejemplar. A mayor abundancia, talar los árboles a la altura de la ramificación, importa daño irreparable en la especie, incide en la fotosíntesis. Asimismo, afecta la estética dando al entorno una visión de abandono e incultura. Sarmiento, en la emblemática obra "Facundo, civilización y barbarie", abogaba por "la educación primaria como civilizadora". Asimismo decía: "Es la que desenvuelve la moral de los pueblos", inclusive creó escuelas para formación de maestros, todas sus enseñanzas se van perdiendo. Ningún obstáculo encuentran las autoridades municipales al acrecentar el daño, al parecer la salud del ciudadano no forma parte de la currícula. Recuerdo haber visitado Budapest cuando era gobernada por el socialismo soviético. En pleno centro, unas manzanas destinadas a terminal de transporte público; abarrotadas de unidades de transporte en desuso, era un espectáculo kafkiano. Repetí la visita a Budapest hace tres años y crucé una enorme plaza con cuidada arboleda. Transportado en un taxi, le pregunto al conductor y me respondió: "Aquí había un depósito de unidades de transporte inutilizables. El cemento y la chatarra, en verano, irradiaban una temperatura insoportable. Hoy, felizmente, es un espacio de paz espiritual que ayuda en la profesión de taxista". Notable ejemplo de educación. No quiero que mi ciudad se transforme en espacio invivible.

Leonardo E. Gentile Cappella

DNI 6.015.785

Los buenos contra los malos

En una imaginaria contienda entre criminales y victimas, el resultado parcial sería de 1 a 0 a favor de los malos ante los buenos. El proyecto de ley que instaura un régimen de protección a las víctimas de delitos y que obtuviera la media sanción por unanimidad en la Cámara baja en el mes de noviembre, no fue tratada por ahora por la desidia de los miembros de la Cámara de Senadores –algunos jefes de bloque hasta reconocieron no haberla leído en las sesiones ordinarias– , y quedó a la espera de que el Ejecutivo la envíe a las extraordinarias para que finalmente sea convertida en ley. De esa manera se consolidaría un derecho natural y humano a las víctimas y sus familiares, dando por tierra el nefasto abolicionismo que predican los discípulos de la abominable doctrina zaffaroniana, que en nombre de lo que ellos llaman "garantismo", brindan todo tipo de protección y resguardo a los delincuentes –abogados defensores gratuitos, reducción de penas, salidas transitorias y laborales, entre otros desatinos–, dejando en la mayor y más cruel indigencia defensiva a las víctimas y a sus familiares. Quiera Dios iluminar a los señores senadores y que el resultado de esta lucha se revierta a favor de los buenos y en contra de los malos, privilegiadamente defendidos y protegidos por el siniestro doctor Eugenio Zaffaroni y sus intoxicados discípulos.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Algo más acerca de Fayt

Felicito al señor Jorge R. Enríquez por los conceptos vertidos en su carta del 30/11/2016. El texto al cual aludo no es otra cosa que un homenaje al jurista que se destacó en diversas áreas de la actividad pública, siendo el cargo de ministro de la Corte Suprema de la Nación su más emblemática labor, la cual desarrolló durante más de tres décadas con gran honestidad. Fayt fue un hombre comprometido, desde su militancia de raigambre socialista, pasando por la docencia y por su faceta de escritor de un vasto caudal de textos jurídicos, muchos de los cuales son de lectura obligatoria. Volviendo al texto de marras se puede inferir que Fayt fue el último emblema que tuvo la República. Trabajó hasta su retiro en diciembre de 2015, época en la cual tuvo que soportar embates de sus opositores que llegaron a cuestionar su salud mental dada su avanzada edad. En lo personal y válgame la autorreferencia, Fayt forjó una sólida amistad con mi extinto padre. Eran contemporáneos. Prueba de la amistad de ambos son las carpetas que conservo con epístolas del juez hacia mi progenitor y las respectivas copias de este último hacia el magistrado. Carlos Santiago Fayt había nacido en Salta en 1918. Abogado precoz, hombre de ley, quizás haya sido el último que quedaba y que tanto bien le ha hecho a la República. Queda la sólida impronta que dejó y un valioso legado para las generaciones futuras.





Lisandro Itzcovitz