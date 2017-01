¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la pelea entre Cande Ruggeri y Barbie Vélez?

Si bien algunas versiones sostenían inicialmente que el propio Ponce había sido el causante del distanciamiento a raíz del presunto interés de Barbie por él, el periodista no se hizo eco de los rumores. "Fuimos a pasar nuestras vacaciones a Punta del Este. Y la verdad es que se complicó la convivencia como se complica en cualquier grupo de amigos. Creo que no hubo ninguna pelea grave ni nada. Fueron todas peleas tontas", aseguró.

Embed

"No éramos tres, éramos varios. Porque tanto Barbie como Cande fue con una amiga cada una. Éramos cinco personas que no siempre queríamos hacer lo mismo. Entonces, eso era lo que pasaba: no coincidir en una actividad o en un horario", agregó Lizardo.