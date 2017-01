Cristiano, el mejor en 2016

Y al nuevo trofeo lo levantó Cristiano Ronaldo. Es el premio "The Best", nuevo nombre del tradicional Balón de Oro, el que el portugués recibió (con el 34,54% de los votos) de la mano del presidente de la Fifa, Gianni Infantino. Es el quinto que obtiene, igualando a Lionel Messi, quien no estuvo presente en la ceremonia pese a quedar segundo en la elección (26,42%) y esto fue porque Barcelona no permitió su concurrencia porque mañana jugará por Copa del Rey. En cambio, sí estuvo el otro argentino más famoso: Diego Maradona, quien le entregó el premio al mejor entrenador al italiano Claudio Ranieri.

En Zurich, sede de la Fifa, se realizó la fiesta de los premios "Fifa The Best", un galardón creado en 2016 y que unifica la elección con el Balón de Oro entregado por la revista France Football desde 1956 (por la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales y ahora por la decisiva participación de los cibernautas). Y el delantero goleador de Real Madrid tuvo un gran 2016, el que coronó con su tercera Champions League con los merengues y lideró a Portugal en la bautismal conquista de la Eurocopa jugada en Francia.

La "máquina de hacer goles", de 31 años, suma más tantos (381) que partidos jugados (368) en el equipo español, mientras que en su carrera lleva 504 desde el debut del 14 de agosto de 2002 hasta el sábado que convirtió frente a Granada en el Bernabéu.

"¡Wow! Es increíble. Tengo que agradecer a mis compañeros de Portugal, al Real Madrid, a mis entrenadores, a mi familia... Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue magnífico en lo personal y deportivo y no lo olvidaré", sentenció Cristiano Ronaldo.

El diseño del premio "The Best", a cargo de la artista croata Ana Barbic Katicic, consta de cinco partes (la inferior, la base, una pieza de carbono en la base, el cuerpo y el balón), en general evoca la forma de la Copa del Mundo actual. Su formato es nuevo, pero el anterior trofeo lo levantaron desde 1999 además de Messi y Ronaldo (cinco veces cada uno), los brasileños Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y Kaká, el portugués Luis Figo, el británico Michel Owen, el checo Pavel Nedved, el ucraniano Andry Shevchenko y el italiano Fabio Cannavaro.

El equipo ideal elegido fue el siguiente: Neuer (Alemania); Dani Alves (Brasil), Piqué (España), Sergio Ramos (España) y Marcelo (Brasil); Luka Modric (Croacia), Toni Kroos (Alemania) y Andrés Iniesta (España); Messi (Argentina), Luis Suárez (Uruguay) y Cristiano Ronaldo (Portugal).

Otros premios: Atlético Nacional de Medellín (Fair Play), Mohd Faiz Subri, de Malasia (Puskas, al mejor gol del año) e hinchadas: Borussia Dortmund (Alemania) y Liverpool (Inglaterra).

Messi y Bauza

Messi había elegido a Luis Suárez como el más destacado, secundado por Neymar e Iniesta, todos de Barcelona. Mientras que Bauza eligió a Messi, seguido por el Kun Agüero.