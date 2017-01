"Creo que en algún momento alguien se va a quebrar y va a contar la verdad sobre lo que pasó con Nisman"

El periodista Damián Pachter que dio la primicia de la muerte del fiscal Alberto Nisman a través de su cuenta de Twitter se fue a vivir a israel después de esa situación. A dos años de la muerte del fiscal, aseguró que tiene información que aún no pudo publicar "porque no están dadas las condiciones".

"Yo seguí publicando mucha de la información que me fue llegando respecto del trabajo que había realizado Sergio Berni, [el ex] secretario de Seguridad de Cristina Kirchner. Cada vez, mientras más pasaba el tiempo, más info me iba llevando. Hay mucha información que no pude publicar aporque no está en los parámetros que considero suficientes para publicarla. Ustedes saben que con solo una fuente no puede ser lo suficientemente buena y hay que saber separar cuándo te están vendiendo un buzón y cuándo no. Información hay de todo y en todos lados. De ahí a que sea original y verídica es otro tramo", sostuvo.

"Pero respecto a la información que me fue llegando y publiqué, era precisa en cuanto a testigos a los que no les fue permitido dar testimonio ante la fiscal Fein. Y mucha información relacionada a lo que pasó en el departamento, que fue publicada en otros medios. Podías ver con los ojos que lo que parecía que había pasado esa noche era obvio. Hay gente que no quiere creer lo que vio con sus ojos", añadió en entrevista con La Nación.

"Desde que me fui de la Argentina no volví más ni está en mis planes hacerlo. No pienso que estén dadas las garantías para que yo vuelva. Entré en una especie de situación de la cual es difícil salir y creo que por más buena voluntad que haya desde el gobierno argentino esos círculos son difíciles de remover", dijo.

"Son personas y grupos que operan desde hace años en el país. Décadas. Y no se pueden sacar en menos en un año. Es poco tiempo y es muy reciente [la muerte de Nisman]. Dos años", consideró.